Un fin de semana entre música, teatro y mucha emoción

Marianela Nu´n~ez y Lukas B. Brændsrøden en "Fool's Paradise", del espectáculo "Ballet To Broadway" que se proyectará este fin de semana en el Teatro Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Este último fin de semana de agosto llega con una cartelera cargada de planes irresistibles.

El teatro abre sus puertas para grandes y chicos con musicales llenos de fantasía y risas; la música se viste de bolero y bossa nova en una noche elegante e íntima; el ballet se fusiona con Broadway en una propuesta de primer nivel; y Casa de Teatro revive la esencia de la bossa nova con un emotivo homenaje.

Estas son las paradas obligadas de la agenda cultural para no quedarte en casa.

Sube el telón este finde

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/6865b87310c57-f5d27d23.jpeg

El teatro te invita a soñar y reír con dos propuestas imperdibles. El sábado 30 de agosto, el Teatro Lope de Vega se llena de encanto con "Hansel & Gretel. El Musical", donde los hermanos se aventuran en un bosque lleno de secretos y dulces encantados.

Una única función perfecta para disfrutar en familia y despedir el verano.

Y en Bellas Artes, de viernes a domingo, déjate llevar por "Tentaciones", una comedia cargada de enredos, mentiras y verdades que garantizará carcajadas a todos los espectadores.

Lugar: Teatro Lope de Vega, sábado 30 de agosto, 6:00 p.m., boletas en Uepa Tickets. Bellas Artes, del viernes 29 al domingo 31 de agosto, 8:30 p.m., boletas en Tix.do.

Bolerossa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/mhj03938-editar-ba8d6cc6.jpg

La apuesta de Ivana Loyola por revivir el bolero y el bossa nova en una noche cargada de elegancia y nostalgia.

Con clásicos que despiertan recuerdos, la velada sumará el talento de Daniela Carlson y Constanza Liz, además del trío Melao como telonero. Una celebración íntima donde la música se convertirá en memoria y fiesta.

Lugar: Teatro Nacional, viernes 29 de agosto, 9:00 p.m. Boletas en Tix.do.

Bob Esponja

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/elenco-de-bob-esponja-28a87471.jpg

Cuando parecía que el telón había caído, el público pidió más... y lo consiguió. Este musical tendrá una última función especial con más de 25 artistas, escenografía vibrante, vestuarios coloridos y coreografías que harán imposible quedarse quieto.

Una oportunidad única para revivir la esperanza y valentía que llenan cada rincón de Fondo de Bikini.

Lugar: Palacio de Bellas Artes, sábado 30 de agosto, 4:00 p.m.

Ballet To Broadway

La proyección de este espectáculo integra cuatro estupendas obras cortas que aúnan la sensualidad del ballet contemporáneo con la vitalidad del teatro musical:

Fool´s Paradise, The Two of Us, An American in Paris y Us, pondrán de manifiesto la asombrosa diversidad coreográfica de su creador, Christopher Wheeldon, socio artístico de The Royal Ballet.

Esta será la última función de la Temporada 2025 de la Alianza Royal Opera RD.

Lugar: Teatro Nacional, domingo 31 de agosto, 5:30 p.m.

On The Road

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/whatsapp-image-2025-08-21-at-72201-pm-7e2d6617.jpeg

La Casa de la Bossa en RD invita a un recorrido por los clásicos de la Bossa Nova con esta banda.

El espectáculo revivirá melodías inolvidables de Tom Jobim, Vinicius de Moraes y Marcos Valle, incluyendo los temas Desafinado y Garota de Ipanema, además de rendir un emotivo homenaje a João Donato, un año después de su partida.

Lugar: Casa de Teatro, viernes 29 de agosto, 8:30 p.m.