Foro Caribe Naranja impulsa emprendimiento cultural y creativo

Ángel Rosario, Pamela Pitizia, Arlette Palacio y José Grateraux ofrecieron los detalles de la quinta edición del Foro Caribe Naranja. ( SUMINISTRADA )

Con el objetivo de promover el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad en las industrias creativas como dinamizador de la economía naranja, se celebrará la quinta edición del Foro Caribe Naranja, con el tema "Emprendimiento Cultural y Creativo. Innovación, Sostenibilidad e Impacto", un evento organizado por Switch? Havas y SIP Group.

El evento, que tendrá lugar el martes 7 de octubre, reunirá a líderes, gestores y emprendedores culturales, artistas y representantes de incubadoras y aceleradoras de empresas creativas, expertos en negocios y gestión cultural, ejecutivos bancarios y de fondos de inversión, entre otros, compartirán sus experiencias.

Foro Caribe Naranja se consolida como un escenario de reflexión y acción donde se abordan temas clave como la profesionalización de los oficios creativos, el acceso a financiamiento, la digitalización de la cultura y la generación de modelos de negocio sostenibles.

Durante la jornada, en la que también intervendrán dos expertos internacionales, se desarrollarán conferencias magistrales, paneles y sesiones de networking que permitirán a los participantes conectar con aliados estratégicos, explorar nuevos mercados y fortalecer sus proyectos culturales con herramientas tecnológicas innovadoras.

Impulso

"En un mundo donde la creatividad se ha convertido en motor de desarrollo económico y social, es fundamental brindar plataformas que impulsen a nuestros emprendedores culturales y creativos, potenciando su impacto en la región y proyectando al Caribe como un hub de innovación cultural", expresó José Grateraux, CEO de Switch? Havas.

Asimismo, Pamela Pitizia, gerente general de Switch? Havas, afirmó que "Caribe Naranja ratifica que invertir en cultura y creatividad no es un gasto, sino una apuesta estratégica para el crecimiento económico, la cohesión social y la proyección internacional de la identidad regional", comentó Pitizia.

Agregó: "Es por ello que la iniciativa busca no solo consolidar el papel de la cultura como motor de desarrollo, sino también brindar herramientas a jóvenes talentos y emprendedores para transformar sus ideas en proyectos sostenibles, con capacidad de competir en escenarios internacionales".

"La inteligencia artificial no sustituye la creatividad, la desafía. Nos obliga a redefinir qué nos hace únicos como creadores. En ese contexto, el emprendimiento cultural y creativo en República Dominicana cobra aún más valor: es ahí donde la tecnología encuentra propósito. No se trata sólo de innovar, sino de contar historias que solo nacen aquí, en nuestra cultura, con nuestra voz", afirmó Ángel Rosario, Chief Creative Officer de Switch?Havas

El quinto Foro Caribe Naranja se realizará en Santo Domingo el próximo 07 de octubre y cuenta con el apoyo de instituciones públicas, privadas y organismos internacionales comprometidos con la dinamización de la economía creativa como motor de desarrollo en la región.

Sobre Foro Caribe Naranja

Foro Caribe Naranja es una iniciativa que busca visibilizar y colocar en la agenda pública los temas que abordan la Economía Naranja y las Industrias Creativas en el país y la región del Caribe, destacando los diferentes actores que componen este sector y su importante aporte a la economía y sobre todo al impacto directo en la calidad de vida de las comunidades.

Para más información puede contactar la página web https://forocaribenaranja.com/

Caribe Naranja

Es una plataforma creada por Switch HAVAS y SIP Group que surge con el objetivo de visibilizar, conectar e impulsar las industrias culturales y creativas de República Dominicana y el Caribe, así como posicionar nuestro país como el hub creativo de la región.