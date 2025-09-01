Lanzamiento del libro "Desde un costado de la (des)memoria" de Gustavo Olivo Peña

El escritor Gustavo Olivo Peña durante la puesta en circulación de su libro "Desde un costado de la (des)memoria" en la Biblioteca Nacional. ( SUMINISTRADA )

Fue puesto en circulación el libro Desde un costado de la (des)memoria, de Gustavo Olivo Peña, en un acto celebrado el martes 26 en la Sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, de Santo Domingo.

Se trata del segundo libro de cuentos de Olivo Peña, quien en 2022 ganó el Premio Nacional de Cuento José Ramón López del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, con su libro Un hombre discreto y otras historias, que tiene tres ediciones y ha estado entre los más vendidos en tres ocasiones.

La obra consta de once cuentos: El regreso, El legado, La mirada, Viaje a la nada, Regalo, La verdadera historia de Lu Bertrand y Pedro El Cruel (1920), El maestro, La fotografía, Inocente, La muerte del poeta y Homenaje.

En el acto hicieron uso de la palabra el director de la Biblioteca Nacional y prologuista de la obra, escritor Rafel Peralta Romero; el director de Río de Oro Editores, Rafael José Rodríguez Pérez; el jurista y escritor Pedro Pablo Yermenos Forastieri, y Gustavo Olivo Peña. El maestro de ceremonia fue el periodista y productor de televisión Juan Esteban de la Rosa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/mesa-cc6d073e.jpeg Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional y prologuista de libro; Rafael J. Rodríguez Pérez, editor de la obra; Gustavo Olivo Peña, autor del libro Desde un costado de la (des)memoria, y el jurista y escritor Pedro Pablo Yermenos Forastieri. (SUMINISTRADA)

Invitados

A la actividad asistieron personalidades del mundo literario, de la academia, y de otros ámbitos, entre los cuales se destacan Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura; José Henríquez García, Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña.

También asistieron, Juan Carlos Mieses, Premio Nacional de Literatura; la escritora y periodista Emilia Pereyra; el poeta y narrador Césa Augusto Zapata; los escritores y académicos Pedro Antonio Valdez e Ibeth Guzmán, los poetas y académicos Julio Cuevas y Basilio Belliard, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/invitados-3f117cb6.jpeg Personalidades del mundo literario y académico acompañaron a Gustavo Olivo Peña en la presentación de su nuevo libro. (SUMINISTRADA)

Asimismo, el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín; el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero; el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Gerardo Roa Ogando; el catedrático Jorge Asjana David; los juristas Francisco Álvarez Valdez, Mery Fernández y Angélica Noboa.

Resaltan calidad de la obra

Yermenos Forastieri narró lo ocurrido hace treinta años cuando leyó a Juan Bosch el cuento La muerte del poeta, que se incluye en el presente libro de Olivo Peña.

Entre otras cosas, el maestro Bosch, impactado por el cuento, le dijo a Yermenos Forastieri que el autor debía continuar escribiendo, y que lo ocurrido con uno de los personajes de esa historia le recordó el motivo por el cual decidió concentrar sus energías en la política, y sacrificar su labor de escritor de literatura.

El libro Desde un costado de la (des)memoria está a la venta en las oficinas de Acento TV, en la calle Bohechío No. 4, del edificio Salvador I, en el ensanche Quisqueya. También en Tus libros en casa.com, en Librería Cuesta.