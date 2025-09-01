Sabrina Gómez vuelve al escenario con "La Monstrua" en el Teatro Nacional Eduardo Brito

La actriz Sabrina Gómez en la piel de Julia Pastrana, bajo la dirección de Carlos Espinal. ( SUMINISTRADA )

La destacada actriz Sabrina Gómez regresa al escenario de la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito con la obra La Monstrua, Salmo de la justicia inconclusa de Julia Pastrana, un drama que cautivó al público en su estreno y que vuelve a partir del 18 de septiembre de 2025, a las 8:30 de la noche.

La pieza, bajo la dramaturgia y dirección del experimentado Carlos Espinal, es una profunda crítica social inspirada en la vida de Julia Pastrana, mujer barbuda de circo que fue explotada y señalada como "fenómeno" debido a su apariencia.

La puesta en escena explora, con crudeza y sensibilidad, la lucha de una mujer marcada por el abuso, el dolor y el rechazo social.

"La Monstrua" combina el teatro clásico con un enfoque antropológico sobre los fenómenos circenses y la marginación de quienes no encajan en los cánones de belleza.

El monólogo se desarrolla tras la muerte de la protagonista, que atrapada entre recuerdos de amor y violencia, busca justicia en un mundo que la condenó por su diferencia. Su tormento se convierte en metáfora del conflicto entre la esencia y la apariencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/sabrina-gomez4-439f7841.jpeg Escena de La Monstrua, un drama que combina teatro clásico e investigación antropológica. (SUMINISTRADA)

La interpretación de Sabrina Gómez ha sido calificada como intensa y conmovedora, logrando encarnar con maestría el sufrimiento y la resistencia de Julia Pastrana. A su actuación se suma la participación especial de Miguel Lendor (Papachín), quien aporta matices a esta producción cargada de emociones.

El montaje cuenta con la producción general de Marcos Malespín, bajo el sello de Primera Memoria Producciones & Films, y con la música original de Dante Cucurullo.

Boletas a la venta

Las entradas están disponibles en Uepa Tickets, CCN Servicios, Supermercados Nacional, Jumbo, y en la boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Ficha técnica

Protagonista: Sabrina Gómez

Dramaturgia y Dirección: Carlos Espinal

Producción General: Marcos Malespín

Producción: Primera Memoria Producciones & Films

Música: Dante Cucurullo

Participación especial: Miguel Lendor (Papachín)

Con esta nueva temporada, La Monstrua reafirma su impacto como un drama que invita a la reflexión sobre la diferencia, la marginación y la justicia inconclusa.