Meghan Markle responde a las críticas: "Solo quiero que sepan que soy una persona real"

En una reciente entrevista para The Circuit con Emily Chang, Meghan Markle, la duquesa de Sussex, se abrió sobre su vida actual en California junto a su esposo, el príncipe Harry, y sus hijos, Archie y Lilibet.

En un episodio de la serie Bloomberg Originals, transmitido el 26 de agosto, el mismo día del estreno de la segunda temporada de With Love, Meghan en Netflix, la duquesa ofreció una mirada sincera sobre su evolución personal y las luchas con la imagen pública.

Durante la charla, Chang le preguntó a Meghan si existía una tensión inherente al intentar ser cercana y, al mismo tiempo, ser una duquesa. A lo que Markle respondió con franqueza: "No, no lo encuentro... simplemente estoy siendo yo misma".

Reconoció que, antes de su renuncia a los roles reales en 2020, se sentía limitada en cuanto a su forma de expresarse y recordó sus primeros años en la familia real.

"No podía expresarme tanto", confesó, con una sonrisa que reflejaba el contraste con su vida actual. "Tenía que usar medias color piel todo el tiempo", añadió con humor.

A pesar de la anécdota ligera, la reflexión de Meghan tocó un tema profundo sobre las expectativas que se le imponían al vestir y comportarse de cierta manera para "encajar" dentro de una institución tan estricta y tradicional como la familia real británica.

"Seamos honestos, eso no fue muy yo", bromeó, aludiendo al estilo rígido que debía mantener. "No había visto medias desde los 80... Me pareció un poco falso", continuó entre risas, antes de señalar que esa era solo una muestra superficial de cómo su autenticidad estaba limitada por las reglas no oficiales de la realeza.

El estilo de Meghan en sus primeros años como parte de la realeza también fue tema de conversación. En su docuserie Harry & Meghan, la duquesa compartió cómo elegía su vestimenta con cuidado, consciente de que ciertos colores y estilos no estaban permitidos en la familia real.

"La mayor parte del tiempo que estuve en el Reino Unido, rara vez vestía con color. Era algo que tenía que pensar", explicó. Meghan recordó las reglas no escritas sobre los colores que los miembros de la familia no podían usar entre sí para no restar protagonismo a figuras como la reina Isabel o la princesa de Gales, Kate Middleton.

Sin embargo, Meghan encontró su propia forma de adaptarse a estas restricciones. "Así que pensé: 'Bueno, ¿qué color probablemente nunca usarán? Camel, beige, blanco'", comentó con cierto toque de humor sobre la paleta de colores más apagados que eligió para no destacar en los eventos familiares.

A pesar de esas restricciones, siempre se mostró dispuesta a integrarse. "No me uní a esta familia sin hacer todo lo posible por integrarme. No quiero avergonzar a la familia", dijo.

Una mujer real

En la entrevista, Meghan también se refirió al intensivo escrutinio mediático al que está expuesta y cómo este afecta no solo a su vida, sino también a la de sus hijos. Chang le preguntó qué era lo que más quería que la gente supiera sobre ella.

La respuesta de Meghan fue sencilla, pero poderosa: "Creo que, cuando lo pienso un segundo, solo quiero que sepan que soy una persona real".

La duquesa no dejó de reflexionar sobre cómo la cultura del clickbait y la rápida viralización de rumores pueden deshumanizar a las personas. "Cuando ves todo lo que se escribe sobre alguien, piensas: 'No, mis amigos tienen que leer esas cosas'".

"Soy una madre de verdad. Elijo ir a recoger y dejar a los niños en el colegio, pero lo hago bajo un panorama que se crea y olvida que soy una persona real. ¿Y cómo te gustaría que alguien tratara a una persona real en tu vida, a quien apreciabas, querías o respetabas? Y creo que hay algo en eso que a menudo se pierde", afirmó.

En un momento emotivo, Meghan comentó sobre el desafío de equilibrar su vida privada con la atención constante de los medios. "Mis hijos verán esas revistas y todos sabemos que las madres cotillean", dijo, reflexionando sobre el futuro de Archie y Lilibet en medio del ruido mediático.

Sin embargo, a pesar de la constante exposición, Meghan ha decidido mantenerse fiel a sí misma. "Tengo que decidir vivir en el mundo como yo misma a pesar de todo el ruido que se crea", expresó, reafirmando que, por encima de todo, lo más importante para ella es ser genuina.

