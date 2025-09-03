Cardi B protagoniza la portada de Billboard y anuncia un "reinicio" con su nuevo álbum y gira

Una de las fotografías con las que Cardi B protagoniza la portada de Billboard. Aquí se la ve fotografiada por AB+DM el 30 de julio de 2025 en Daylight Studio de Nueva York. ( BILLBOARD )

La superestrella del hip-hop, Cardi B, ha sido seleccionada para protagonizar la portada de la revista Billboard, marcando su regreso a la escena musical con un "reinicio" completo de su carrera y vida personal.

Siete años después de su aclamado debut, "Invasion of Privacy", la artista está lista para lanzar su segundo álbum, "Am I the Drama?", y embarcarse en su primera gira como cabeza de cartel.

Atención mediática

El título del álbum no podría ser más apropiado. A lo largo de su carrera, Cardi ha enfrentado el escrutinio público, los desafíos personales y las batallas legales, como la última, en la que la que es absuelta de una demanda de agresión contra una exguardaespaldas, y en la que se convirtió en el centro de la atención mediática.

En la extensa entrevista con la revista, Cardi B describe la espera por su nuevo proyecto como algo intencional y meticuloso. A diferencia de otros artistas, ella es exigente y prefiere tomarse su tiempo para crear música de calidad.

El álbum, que incluye 23 canciones, contará con sus éxitos "WAP" y "Up" a pedido de sus fans, y aunque esto ha generado debate, Cardi asegura que es un regalo para sus seguidores y que los números de las listas no son su prioridad.

El lanzamiento del álbum marca el inicio de su primera gira como cabeza de cartel. La gira, producida por Live Nation, recorrerá más de 30 ciudades en Norteamérica a partir de febrero.

Su equipo de gestión ha diseñado una estrategia cuidadosa para garantizar que la artista se mantenga saludable, limitando los espectáculos a un máximo de cuatro por semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/cardi-b-4-8ff01c15.jpg

Esta gira es un paso crucial en su carrera ,y aunque la demanda internacional es alta, el enfoque inicial está en el mercado estadounidense.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/cardi-b-2-8fe92d7c.jpg

El "reinicio" personal

Más allá de su carrera profesional, Cardi B se encuentra en un "reinicio" en su vida personal. En medio de un divorcio del rapero Offset, ahora está criando sola a sus tres hijos y ha comenzado una nueva relación con la estrella de la NFL, Stefon Diggs.

La rapera admite que salir con alguien a los 30 años ha sido un desafío, especialmente bajo el escrutinio público. Sin embargo, ve en esta nueva etapa una oportunidad para crecer, aprender a ser más organizada y no quejarse.

La maternidad ha sido una de las mayores influencias en su vida, convirtiéndola en una " mujer de verdad " que sacrifica mucho por sus hijos. A pesar de su enorme éxito y fortuna, Cardi sigue trabajando incansablemente para asegurar que sus hijos tengan todo lo que necesitan, inspirándose en el arduo trabajo de su propia madre.

Aunque ha pasado siete años sin un álbum de estudio, Cardi B sigue siendo una de las figuras más relevantes y confiadas del hip-hop. Su confianza no proviene de su currículum, digno del Salón de la Fama, sino de la constante demanda de su música por parte de sus fans.

Sobre su lugar en el rap femenino, se considera una de las "Tres Grandes" y cree que su dedicación y la calidad de su trabajo la mantienen en la cima.

Respecto a las "peleas" entre raperas, Cardi afirma que, si bien la competencia es parte del juego, no duda en enfrentar a quienes la desafían. Sin embargo, ha aprendido a contenerse y dejar que otras raperas "aprendan por sí solas", basándose en sus propias experiencias.

Con "Am I the Drama?", Cardi B busca demostrar que el éxito no se mide solo en números o premios, sino en el impacto cultural. Ella anhela que incluso sus detractores reconozcan la calidad del álbum, confirmando que la espera valió la pena.