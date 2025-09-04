×
Estudiante recibe beca de 150 mil pesos para estudios en Multimedia del ITLA

La Oreja Media y The Asterion Wealth Advisory Group otorgan beca en el ITLA

    Estudiante recibe beca de 150 mil pesos para estudios en Multimedia del ITLA
    Yasmery Gómez, profesora de la carrera de multimedia del ITLA, Porfirio Piña presidente de La oreja Media y la fundación La Oreja Media, la becada Maite de Paula Matos, y Kirsys Kingsley, directora ejecutiva de la Fundación La Oreja Media. (FUENTE EXTERNA)

    La Fundación La Oreja Media, en coordinación con The Asterion Wealth Advisory Group, entregó una beca valorada en 150,000 pesos a Maite De Paula Matos, estudiante de la carrera de Multimedia en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

    La iniciativa forma parte de un acuerdo entre la fundación y distintas instituciones para apoyar la formación de jóvenes en áreas vinculadas a la tecnología, creatividad y producción digital, con énfasis en la participación femenina en la industria musical y audiovisual.

    La beca cubre el costo total de la matrícula y contempla una pasantía en la Fundación La Oreja Media, donde la estudiante podrá participar en proyectos relacionados con música y tecnología. También incluye un aporte económico adicional para cubrir gastos personales durante el período de estudio.

    Este apoyo se enmarca dentro del programa de 130 becas otorgadas por el ITLA en colaboración con empresas e instituciones privadas.

    Este apoyo se enmarca dentro del programa de 130 becas otorgadas por el ITLA.

    La relación entre La Oreja Media y el ITLA se ha venido desarrollando desde su participación conjunta en el evento Dominicana Music Week 2024, donde estudiantes del instituto trabajaron en el área de comunicación digital.

    La Fundación La Oreja Media, en coordinación con The Asterion Wealth Advisory Group, entregó una beca valorada en RD$150,000 a Maite De Paula Matos.

    En 2023, el presidente de La Oreja Media Group, Porfirio Piña, ofreció una charla en el ITLA sobre industria musical y creatividad.

    Más

    • Representantes de The Asterion Wealth Advisory Group indicaron que esta acción responde a su interés en respaldar proyectos orientados a la educación y al desarrollo profesional de jóvenes en el país.
    • La Fundación La Oreja Media informó que continuará impulsando iniciativas de apoyo académico y técnico en áreas relacionadas con la música, la tecnología y los medios digitales.
