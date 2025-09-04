Anuncian ganadores del Premio Banreservas de Relatos dedicados al merengue

El acto de premiación del Premio se realizará el viernes 3 de octubre, en el Bar del Teatro Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Banreservas, en coordinación con Luna Insomne Editores y la Fundación Cultural Lado B, anunció los ganadores de la segunda versión del "Premio Banreservas de Relatos", en esta ocasión dedicados al merengue.

Bajo el seudónimo Guardia sin arsenal, Víctor Estrella Sánchez ganó el primer lugar, al crear un texto que fusiona de manera efectiva la ciencia ficción con el merengue como eje emocional, mientras que con el seudónimo Yoni Desventura, Jonathan Estrella conquistó el segundo lugar al lograr una conexión orgánica del merengue con una trama de identidad y amor secreto.

Con el seudónimo Ciguapa azul, Jimmy Feliz se quedó con el tercer lugar, al redactar un texto original que personifica el instrumento musical en un juicio, aprovechando la conexión metafórica y cultural con el merengue. Estos tres ganadores recibirán RD$60,000, RD$40,000 y RD$30,000, más un diploma, respectivamente.

Además, Ricardo Antonio González, Génesis Ramos, Aquiles Julián, Carla del Mar Barinas y Nathalie García ganaron menciones de honor, por lo que recibirán RD$10,000, más un diploma.

Editarán libro

El acto de premiación se realizará el viernes 3 de octubre, en el Bar del Teatro Nacional, en el marco de la vigesimoséptima Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, con la puesta en circulación de un libro de cuentos que llevará por título Premio Banreservas de Relatos, con el merengue como centro.

Este certamen busca reavivar la esencia literaria en jóvenes escritores, así como resaltar la identidad musical dominicana.

El jurado, compuesto por los autores Pedro Antonio Valdez, Alejandro Aguilar y Rossy Díaz, tuvo que deliberar entre los más de 70 cuentos recibidos que se centraron en el merengue, ritmo musical nacional y uno de los pilares de la identidad cultural dominicana.

Esta es la segunda versión del Premio Banreservas de Relatos. Se recuerda que la primera versión se centró en el Jazz. Con esta cita literaria, el Banco de Reservas, a través de su Centro Cultural, cumple con la promoción del arte, la cultura y la literatura en la sociedad dominicana.