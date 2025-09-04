Heidi Ramírez presenta "Un hogar es un techo" en el CCESD

El CCESD reafirma así su compromiso de apoyar a artistas emergentes como Heidi Ramírez. ( FUENTE EXTERNA )

La artista dominicana Heidi Ramírez presenta su más reciente propuesta artística en la sala Prats Ventós del Centro Cultural de España en Santo Domingo (CCESD). La exposición individual, titulada Un hogar es un techo, permanecerá abierta al público hasta el 19 de octubre de 2025 y propone una mirada íntima y crítica sobre el concepto de hogar desde una perspectiva migrante y diaspórica.

La muestra cuestiona cómo se construye y resignifica un lugar habitable cuando éste deja de ser único o fijo.

A través de un lenguaje visual cargado de memorias y emociones, Ramírez ofrece una cartografía personal que entrelaza su infancia en San Juan de la Maguana, su experiencia migratoria en España y su posterior retorno a República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/05/expo-adrian2-75fdf901.jpeg Instalación de Heidi Ramírez. https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/05/expo-adrian3jpeg-2a1ebfdb.jpeg Una instalación de un juego de dominó.

En las salas del CCESD, el público podrá recorrer una propuesta multidisciplinaria que combina fotografía, archivos personales, escenas familiares y elementos simbólicos que dialogan entre lo material y lo intangible.

Estas piezas construyen un relato poético y reflexivo sobre la fragilidad de los vínculos, la dispersión geográfica y el anhelo de refugio, temas que conectan con experiencias compartidas por comunidades migrantes en todo el mundo.

La exposición también busca generar un espacio de conversación y encuentro, invitando a los visitantes a reflexionar sobre la noción de pertenencia, identidad y arraigo en un mundo donde el movimiento constante es parte de la vida contemporánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/05/fotografia-heidi-ramirez-a3fcd30b.jpg

El CCESD reafirma así su compromiso de apoyar a artistas emergentes y consolidados que abordan problemáticas sociales, culturales y humanas a través del arte. La muestra estará disponible de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., y los domingos hasta las 6 pm, con entrada gratuita.

Sobre la artista

Nacida en 1997 en República Dominicana, Heidi Ramírez es artista visual, fotógrafa, programadora cultural e investigadora afrodiaspórica. Su trabajo ha sido presentado en espacios internacionales como Matadero Madrid, la Bienal de Dakar y DocsBarcelona. Actualmente desarrolla su primer fotolibro y proyectos pedagógicos vinculados al arte y la memoria.