Kate Middleton sorprende con nuevo look rubio en su regreso a los actos oficiales

La Princesa de Gales muestra un cambio de imagen durante un acto oficial en el Museo de Historia Natural de Londres

    Kate Middleton sorprende con nuevo look rubio en su regreso a los actos oficiales
    Kate Middleton, la Princesa de Gales, hizo su esperado regreso a los compromisos oficiales este jueves con un cambio de look que no pasó desapercibido.

    La esposa del príncipe Guillermo, conocida por su melena castaña, apareció con el cabello rubio dorado y reflejos cálidos durante una visita al Museo de Historia Natural de Londres.

    Este evento marcó su primer acto oficial tras unas vacaciones familiares en Grecia y una temporada fuera del ojo público. Aunque la cita tenía un enfoque científico sobre conservación y biodiversidad, fue el cambio de imagen de Kate lo que rápidamente acaparó la atención de los medios y las redes sociales.

    Un cambio de imagen tras un año complicado

    Este nuevo look se produce en un momento clave de la vida de la Princesa, quien ha atravesado un periodo personal difícil, tras recibir un diagnóstico de cáncer. Su regreso con una imagen renovada ha sido interpretado como un símbolo de renovación y fuerza.

    Junto a su esposo, el príncipe Guillermo, Kate visitó el museo bajo una intensa lluvia londinense, donde saludó a un grupo de escolares como parte de sus tareas oficiales.

    Un regreso esperado

    • El acto de este jueves fue el primer compromiso público de los príncipes desde finales de julio, cuando la familia real se retiró a Balmoral, Escocia, para su descanso anual.
    • Con el comienzo de septiembre, Kate y Guillermo retomaron su agenda institucional, y su primera aparición no pasó desapercibida, con las cámaras enfocándose en el cambio de imagen de la princesa.
