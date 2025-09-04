Melanie Pérez, la modelo dominicana que desfiló para Giorgio Armani en 2024

Con el reciente fallecimiento de Giorgio Armani, la industria de la moda rinde homenaje a uno de sus más grandes referentes.

Un diseñador que, a lo largo de su carrera, vio desfilar a modelos de todo el mundo, y entre ellas se destaca la dominicana Melanie Pérez, quien tuvo el honor de caminar en su pasarela en 2024.

La inauguración del nuevo edificio de Armani en Madison Avenue, Nueva York, sirvió de escenario para el desfile en el que Melanie Pérez brilló con su presencia.

En este evento, que también celebró la apertura de las boutiques Giorgio Armani, Armani/Casa, y un exclusivo restaurante, la modelo dominicana reafirmó su estatus en la alta costura internacional.

Hoy, con la partida de Giorgio Armani, ese desfile cobra aún más simbolismo, ya que Melanie Pérez fue una de las últimas modelos latinoamericanas en compartir pasarela con el maestro de la moda, cuya visión revolucionó tanto la moda femenina como la masculina a nivel global.

Con solo 16 años, Melanie fue descubierta por el cazatalentos Sandro Guzmán de la agencia Ossygeno Models.

Desde entonces, su carrera ha sido meteórica, desfilando para grandes casas como Chanel, Valentino, Miu Miu y Dolce & Gabbana. Sin embargo, fue su colaboración con Emporio Armani, protagonizando dos campañas globales, lo que consolidó su vínculo con el diseñador italiano.

Armani: el ícono que apostó por la diversidad