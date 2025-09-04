ACD Media lanza en señal digital sus canales Ahora TV y Catorce TV

Momento del encendido de la señal digital de Ahora TV (canal 3) y Catorce TV (canal 14), durante el acto de lanzamiento de ACDmedia. De izq. a der.: Alberto Fantauzzi, Félix Reyna, Gianni Paulino, Dany Elías y Dany Alcántara. ( SUMINISTRADA )

El Grupo de Comunicación ACDmedia encendió la noche del miércoles la señal de televisión terrestre digital de sus canales Ahora TV (canal 3) y Catorce TV (canal 14), en cumplimiento de los requisitos del Indotel para la Televisión Terrestre Digital (TTD).

El acto, realizado en un hotel de la capital, lo encabezó el periodista Dany Alcántara, presidente del Grupo de Comunicación ACD Media, quien destacó que ambas estaciones de televisión cumplen con los requisitos establecidos por el órgano regulador de cara al apagón analógico de la señal de televisión previsto para diciembre de este año.

"Hoy damos un gigantesco paso, no solo para el Grupo ACD Media, sino para la televisión dominicana, al poner en el aire la señal totalmente digital en nuestros dos canales: Ahora TV y Catorce TV", expresó Alcántara durante el acto.

Asimismo, anunció que ambos canales ofrecerán un contenido plural y una programación variada para llevar orientación y entretenimiento a la audiencia.

Señaló que las dos señales se han convertido en nuevas plazas de trabajo para el talento local en todas sus manifestaciones.

El periodista y abogado destacó que esta iniciativa impacta directamente en el programa que desarrolla el Indotel para la transición digital, al tiempo que mejora la oferta de contenidos televisivos en la República Dominicana.

Napoleón de la Cruz, Dany Elías, Gianni Paulino y Dany Alcántara. Dany Alcántara junto a talentos de sus canales.

Programación y cobertura nacional

Las señales digitales de Ahora TV y Catorce TV podrán verse en todo el territorio nacional en televisión abierta, además de las plataformas de cable. Para garantizar la mejor calidad en alta definición, se instalaron modernos transmisores en las regiones Norte, Sur y Este del país.

Cada canal contará con programación propia y adaptada a sus audiencias. Ahora TV (canal 3) tendrá una parrilla centrada en la información, con tres emisiones de noticias y diversos espacios de análisis y opinión, con reconocidas figuras del periodismo.

En tanto, Catorce TV (canal 14) ofrecerá una propuesta variada, que dará espacio al talento nacional y se complementará con programas internacionales, gracias a un acuerdo suscrito con la cadena mexicana TV Azteca.

Llamado al Gobierno

Alcántara aprovechó el escenario para exhortar a las autoridades a otorgar facilidades a las estaciones de televisión que aún no han podido realizar las inversiones necesarias para completar la transición digital.

"Hacemos un llamado al Gobierno para que otorgue incentivos puntuales a los propietarios de canales de televisión, de manera que puedan adquirir transmisores y otros equipos que garanticen el éxito del apagón analógico que impulsa el Indotel en el menor tiempo posible", manifestó.

El empresario consideró que una medida de esa naturaleza no representaría un gran sacrificio para el Estado y permitiría que, en tiempo récord, más canales alcancen la transmisión digital, sumándose al nuevo esquema de televisión terrestre en el país.

Personalidades presentes

El acto de lanzamiento, conducido por Pamela Sued y Miguel Susana, contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo político, empresarial y artístico.

Entre los asistentes estuvieron Domingo Bermúdez, CEO de Color Visión; el periodista Félix Reyna, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental de la Presidencia; y el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García.

También estuvieron el empresario César de los Santos; el dirigente de la Fuerza del Pueblo, César Fernández; Guillermo Gómez; Cristhian Jiménez; Óscar Medina; Samuel Pereyra; Geomar García; Luisín Mejía; Alexandra Izquierdo y Taína Medina.