Lanzamiento del libro "El bolero en Iberoamérica" en la Universidad Católica de Santo Domingo
Más de 400 autores en la publicación: Felucho Jiménez narra la memoria del bolero
El escritor, economista y político Félix Jiménez (Felucho) anunció la puesta en circulación de su más reciente obra, titulada El bolero en Iberoamérica, que será presentada el jueves 18 de septiembre a las 8:00 de la noche en el Salón Octagonal de la Biblioteca de la Universidad Católica de Santo Domingo.
La publicación recoge una investigación exhaustiva sobre la historia y evolución del bolero en países como Cuba, México, Puerto Rico y República Dominicana. El volumen incluye las biografías de más de 300 compositores e intérpretes, además de referencias a otros 120 autores iberoamericanos que dejaron huella en el género.
“Cada bolero es un puente entre la poesía, la música y la vida cotidiana de nuestros pueblos. Este libro es una manera de rendir homenaje a sus compositores e intérpretes”, expresó Jiménez al presentar los alcances de su obra.
Trayectoria cultural
Con una amplia carrera en el servicio público, Félix Jiménez ha dedicado también gran parte de sus esfuerzos a la música y la cultura. En 2021 publicó Músicos, compositores y canciones dominicanas en los siglos XIX y XX.
Además, coordinó la edición de siete colecciones de música dominicana que abarcan desde el folclore hasta la música culta, con más de mil canciones recopiladas para preservar y difundir el patrimonio musical del país.
Presentación y acceso al público
Las palabras de presentación estarán a cargo del abogado y escritor Valentín Ramos y del compositor y poeta Mario Díaz, quienes acompañarán a Felucho en este lanzamiento.
- La puesta en circulación será abierta al público, constituyendo una ocasión especial para celebrar la riqueza de un género que ha trascendido fronteras y generaciones, consolidándose como parte esencial del patrimonio cultural iberoamericano.