El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón rinde homenaje a cinco mujeres clave del arte dominicano

Foto de archivo de la fachada del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. ( FUENTE EXTERNA )

Este sábado 6 de septiembre a las 11:00 a.m., el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, una iniciativa del Banco Popular Dominicano, ofrecerá una visita guiada sin costo titulada "Cinco mujeres fundamentales: Celeste, Soucy, Clara, Ada y Elsa", en su sede de la Ciudad Colonial.

La actividad forma parte del programa de la exposición "Maestros de las Artes Visuales en la colección del Banco Popular Dominicano" y pondrá en primer plano el legado de cinco creadoras dominicanas cuyas obras han sido esenciales para el desarrollo del arte visual en el país.

La visita será conducida por María Elena Ditrén, reconocida historiadora del arte, curadora e investigadora, quien compartirá con los asistentes detalles sobre la vida, estilo e impacto de Celeste Woss y Gil, Soucy de Pellerano, Clara Ledesma, Ada Balcácer y Elsa Núñez.

El recorrido permitirá conocer cómo estas cinco artistas, desde distintos lenguajes y técnicas, transformaron la manera de ver, hacer y entender el arte dominicano.

Desde los inicios modernos de Celeste Woss y Gil, pionera en la enseñanza y difusión de una mirada contemporánea, hasta la sensibilidad poética de Elsa Núñez, aún activa en la escena artística, la muestra evidencia la diversidad de enfoques y búsquedas estéticas que han marcado generaciones.

Soucy de Pellerano, con una obra multidisciplinar que incluye instalaciones y performances, Clara Ledesma, con su universo lleno de color y fantasía, y Ada Balcácer, con su juego de luces, grabados y cerámicas, completan este recorrido que celebra el rol de la mujer en la construcción de la identidad visual del país.

Una cita con la historia y el arte

La exposición "Maestros de las Artes Visuales en la colección del Banco Popular Dominicano" se encuentra actualmente en la sala de exhibiciones temporales del centro cultural, y busca acercar al público a las grandes figuras del arte nacional a través de obras que forman parte del patrimonio artístico del banco.