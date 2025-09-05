Abren exposición La fuerza del Caribe en Selva Doméstica

Masiel Gunn, Felix Faura, Shadia López y Alberto Vásquez en la exposición La fuerza del Caribe en Selva Doméstica. ( FUENTE EXTERNA )

Pueblito Caribeño Art District continúa dando pasos para sensibilizar, aportar a la cultura y dar mayor visibilidad al arte en Punta Cana.

Su más reciente iniciativa viene de la mano de Liziarts, con Selva Doméstica, una exposición colectiva inspirada en la vitalidad de la naturaleza caribeña, que reúne a importantes artistas nacionales e internacionales.

Los artistas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/whatsapp-image-2025-09-05-at-2157264ed03558-679b5607.jpg El Canto y el Disparo I y II de Inés Tolentino. (FUENTE EXTERNA)

Con 24 obras de gran valor artístico, la muestra reúne en el Centro Cultural de Pueblito Caribeño a los artistas Ángel Urrely, Bernardo Wallis, Patricia Tolentino, Frantz Zephirin, Inés Tolentino, José Morillo, Julio Llort, Marie Jiménez, María Eugenia Santana, Masiel Gunn, Félix Faura, Olivier Bertoni, Cora Madina, Gina Glass y Virgilio Méndez.

Selva Doméstica es un viaje sensorial a territorios híbridos donde lo cotidiano y lo salvaje se entrelazan. Los artistas invitan a explorar la naturaleza desde perspectivas inesperadas, entre jardines interiores, selvas imaginadas y ecosistemas emocionales.

La exposición celebra lo lujuriante, lo verde y lo misterioso, proponiendo una experiencia inmersiva que abre una ventana hacia la naturaleza y lo exótico, donde cada obra reflexiona sobre la relación del ser humano con su entorno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/whatsapp-image-2025-09-05-at-215715915f25de-6924da32.jpg Obra Ave del Paraíso II de Julio Llort. (FUENTE EXTERNA)

"A través del arte nos sensibilizamos, nos hacemos mejores ciudadanos", expresó durante la apertura oficial Alberto Vásquez, creador de la Fundación Paseo del Sendero, entidad a la que serán destinados un 15% de los fondos de la venta de las obras.

La exposición cuenta con la curaduría de Clara Engelmann, quien desarrolló el concepto y seleccionó las obras presentadas, y con la museografía de Shadia López, encargada de dar forma al recorrido y la experiencia visual.

"En esta muestra, podremos apreciar qué sucede cuando el humano intenta domesticar la naturaleza", resaltó Shadia López.

Asimismo, Selva Doméstica exterioriza cómo la naturaleza se infiltra en la experiencia humana, con obras que plantean un diálogo entre memoria, identidad y entorno.

Se trata de la segunda colectiva de LiziArts que llega a Pueblito Caribeño Art Distric, en la comunidad de VISTACANA, y que desde su apertura ha generado un gran interés, tanto en Punta Cana, como en residentes de distintos puntos del país y turistas.

En la pasada muestra asistieron más de 800 visitantes en tan solo dos meses.

Está abierta al público de manera gratuita, mediante reserva previa. Durante el tiempo de exposición se realizarán actividades paralelas, como encuentros con artistas y talleres creativos para niños y para adultos.