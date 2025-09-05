Days to Shine 2025 inaugura su séptima edición con un llamado a la felicidad y la plenitud femenina

Days to Shine, fundado por Evelyn Betancourt contó con la presencia del productor musical Emilio Estefan, el ministro de Turismo David Collado, y representantes de diferentes sectores, emprendedores, ejecutivos de empresas, y representantes de medios de comunicación. ( FUENTE EXTERNA )

La séptima edición del evento Days to Shine fue inaugurada este jueves en el Hotel El Embajador, bajo el lema "Own Your Joy, Choose to Be Happy", con la participación de figuras del ámbito empresarial, cultural y gubernamental.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del productor musical Emilio Estefan, el ministro de Turismo David Collado, y representantes de diferentes sectores como emprendedores, ejecutivos de empresas, líderes de opinión y medios de comunicación.

Durante el acto inaugural se presentó en vivo la canción oficial del evento, titulada "Shine, Baby Shine!", producida por Emilio Estefan e interpretada por la cantante Lena Burke.

En el discurso inaugural, Evelyn Betancourt Holt-Seeland, cofundadora del evento, explicó que la edición de este año busca promover el bienestar personal a través de herramientas prácticas para la toma de decisiones orientadas a la salud emocional y la vida plena.

El evento se desarrolla los días 5 y 6 de septiembre y cuenta con una agenda que incluye conferencias, paneles, talleres, actividades de networking y espacios temáticos.

Entre los conferencistas invitados figuran: Giancarlo Molero, con el tema "Los 6 pilares de la felicidad sustentable"; María Esperanza Haché, con "Liderando con Esperanza tu felicidad"; Regina Carrot, con "¿Cuánto te cuesta no saber comunicar tu historia?"; Francina Hungría, con "A prueba de balas"; Laura Posada y Josie Edmée, con "Menopausia y sexo: se apaga el período, no el placer".

Un conversatorio privado titulado "The Culture Shapers", con Emilio Estefan, el coleccionista de arte Gary Nader, y Evelyn Betancourt Holt-Seeland.

Además del evento en República Dominicana, Days to Shine tiene previsto realizar una segunda edición en Miami durante octubre de 2025. Con esta expansión busca mantener una agenda regional que involucre a participantes de distintos países.

Sobre el evento

Days to Shine es una iniciativa privada que desde 2018 organiza jornadas orientadas al desarrollo personal y profesional de mujeres en la región.

