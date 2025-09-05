Lo que se sabe hasta ahora sobre la cuarta temporada de "The White Lotus"

Lo que se sabe sobre la cuarta temporada de The White Lotus. Según información extraoficial, la actriz Natasha Rothwell, quien aparece en la imagen interpretando a Belinda, sería una de las figuras que regresaría en esta nueva entrega. ( ARCHIVO )

Después del impactante desenlace de la tercera temporada, los seguidores de The White Lotus están ansiosos por descubrir qué nuevo destino turístico, y quién será la próxima víctima, formarán parte del universo creado por Mike White.

A medida que se confirman algunos detalles, la cuarta entrega de la serie de HBO comienza a tomar forma, y promete no defraudar.

¿Francia es el próximo destino?

Según reportó el medio especializado Deadline, la cuarta temporada se rodará en la Costa Azul, Francia, una de las regiones más glamurosas del Mediterráneo. Así, el relato se traslada nuevamente a Europa, tras el paso por Sicilia en la segunda temporada.

Aunque el creador había insinuado que quería alejarse un poco del paisaje costero, parece que el encanto del sur de Francia fue irresistible. Con sus playas, villas exclusivas y una rica historia cultural, la Riviera Francesa ofrece el telón de fondo perfecto para una nueva dosis de drama, sátira y crimen envuelto en lujo.

Casting en pausa, pero con posibles regresos

Aún no hay confirmaciones oficiales sobre quiénes integrarán el elenco, pero se especula que algunos rostros conocidos podrían volver. Entre ellos, Greg (Jon Gries), cuya historia quedó abierta tras el desenlace de la segunda temporada, y Belinda (Natasha Rothwell), la terapeuta que conocimos en Hawái, que ahora podría reaparecer como una mujer rica y exitosa.

El creador ha mantenido la tradición de renovar el elenco en cada temporada, por lo que también se esperan nuevos personajes, posiblemente interpretados por figuras de peso internacional, como ya ocurrió con Jennifer Coolidge, Aubrey Plaza o Theo James.

Adiós a la icónica banda sonora

Una de las novedades menos felices es la salida del compositor Cristóbal Tapia de Veer, responsable de la inolvidable música de apertura que se volvió viral. Tapia de Veer reveló diferencias creativas con Mike White, mientras que este último acusó al músico de ser poco colaborativo y de despreciar el proceso creativo conjunto.

La ruptura pone en duda cómo será la nueva identidad sonora de la serie, considerando que su música ha sido uno de los sellos más reconocibles desde la primera temporada.

¿Cuándo se estrenará la cuarta entrega?

El rodaje aún no ha comenzado y la búsqueda de localizaciones se retrasó hasta mediados de 2025, por lo que no se espera el estreno antes de 2027 .

antes de . La producción suele tomarse su tiempo y, dado el nivel de detalle en cada temporada, HBO parece dispuesta a mantener el ritmo pausado con tal de conservar la calidad.

¿Hay futuro más allá de la temporada 4?

Todo indica que sí. Aunque no hay una confirmación oficial, desde HBO aseguran que Mike White tiene más ideas en desarrollo. Incluso se ha mencionado la posibilidad de una temporada especial que reúna a varios personajes de entregas anteriores, una especie de "all-stars" del universo White Lotus.

White ha manifestado su entusiasmo por esa idea, aunque también reconoce que reunir a tantos actores ocupados no será tarea fácil. Aun así, la posibilidad de ver a personajes como Shane, Cameron o Saxon compartiendo pantalla suena tan absurda como tentadora.