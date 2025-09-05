Tuto Taveras invita al autodescubrimiento en su libro "Los dos en ti"

El reverendo Tuto Taveras, maestro espiritual y creativo dominicano, durante la presentación de su nuevo proyecto literario. ( SUMINISTRADA )

El reverendo y creativo dominicano Tuto Taveras anunció que ya está disponible en la plataforma Amazon su segundo libro, titulado Los dos en ti, obra que define como "el legado de una búsqueda entera de comunión con lo divino, condensado en palabras que espero lleven liberación, paz y empoderamiento a cada corazón".

En la obra, Taveras invita a un viaje de autodescubrimiento a través de dos poderosas fuerzas que habitan en cada ser humano: la consciencia del ego y la consciencia divina. Con honestidad, calidez y una profunda visión espiritual, revela cómo gran parte de las luchas internas y externas provienen de identificarse con la voz equivocada.

Combinando historias personales, herramientas prácticas y sabiduría atemporal, el texto ayuda a los lectores a reconocer los patrones emocionales impulsados por el ego y a reconectarse con la fuerza silenciosa del ser divino.

"A través del silencio, la observación y la compasión, Los dos en ti se convierte en más que un libro: se convierte en un camino. Un camino hacia la paz. Un camino hacia la verdad. Un camino hacia el hogar", destaca el autor.

Un mensaje desde la experiencia

El reverendo Tuto Taveras es maestro espiritual, visionario creativo, ministro ordenado y autor. Su vida ha sido un trayecto en el que el arte, la fe y la búsqueda interior se han unido para construir un mensaje de transformación y esperanza.

Nacido en Santo Domingo, mostró desde temprana edad una especial sensibilidad hacia la música y la espiritualidad. A través de las canciones, el piano y la experiencia de "entrar en la zona", comenzó a percibir la presencia constante de Dios.

Esa búsqueda lo llevó primero a la religión tradicional, aunque pronto descubrió que su camino sería diferente.

Con espíritu inquieto, exploró múltiples vertientes: metafísica, meditación trascendental, yoga, budismo, hinduismo, los Brahma Kumaris, la fe bahá´í, los Doce Pasos y Un curso de milagros. Cada experiencia le ofreció destellos de luz, aunque comprendió con el tiempo que la respuesta definitiva no estaba fuera, sino dentro de él.

Un punto de inflexión ocurrió cuando fue ordenado ministro en Nueva York. "No fue que Dios me aceptara en ese momento —Él siempre estuvo ahí—, sino que yo, por primera vez, me permití sentirme digno de abrazar esa presencia íntima en mi interior", explicó.

Esa ordenación marcó el umbral hacia la certeza de que la comunión con Dios no es un privilegio exclusivo, sino una realidad universal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/05/libro-de-tuto-taveras-de1e909f.jpg Portada de Los dos en ti, la más reciente obra de Tuto Taveras, disponible en la plataforma Amazon.

Trayectoria artística y profesional

De forma paralela a su búsqueda espiritual, Taveras desarrolló una sólida carrera en la música y la producción audiovisual. Estudió Producción e Ingeniería de Música, obtuvo una licenciatura en Cinematografía Digital y una maestría en Marketing Digital.

Como músico, ingeniero de sonido y productor, trabajó junto a figuras icónicas de la música latina como Juan Luis Guerra, Johnny Ventura, Sergio Vargas, Miriam Cruz, Milly Quezada, su padre Jorge Taveras, Lope Balaguer, Luchy Vicioso y Sonia Silvestre, entre muchos otros. Su versatilidad lo llevó a participar en proyectos de alto nivel, consolidando una reputación de excelencia en la industria.

De esa experiencia nació su primer libro en inglés, The Two in You: How to End Struggle and Conflict in Your Life, versión original de Los dos en ti, en el que plantea que en cada persona conviven dos voces: el ego —ruidoso, temeroso y conflictivo— y la divina —suave, amorosa y sabia—. La verdadera paz, asegura, comienza cuando se aprende a reconocerlas y se elige conscientemente la voz de Dios que habita en el interior.

Proyectos creativos y espirituales

Más allá de su ministerio y de la escritura, Taveras fundó Lolico Productions, empresa que produce comerciales, documentales, videos corporativos y diverso contenido audiovisual. El nombre de la compañía resume su visión: Lolico significa Amor, Luz y Compasión.

Junto a su esposa, Sandra López, produce 100% Dominicano, un programa televisivo que celebra la cultura, la identidad y los valores de la comunidad. Más que un espacio de entretenimiento, lo conciben como un servicio a Dios, orientado a fortalecer el espíritu de la audiencia.

En sus redes sociales, el reverendo comparte cápsulas de inspiración espiritual: mensajes breves y profundos que buscan sembrar conciencia y acompañar a las personas en su camino diario hacia la paz y la plenitud.

Hoy dedica su vida a servir a través de la palabra, el arte y la espiritualidad. Su propósito es recordarle a cada persona que es mucho más poderosa que la voz interna que la arrastra al conflicto y que todos tenemos acceso a una vida guiada por el amor, la compasión y la verdad.

"Todo lo que hago —música, espectáculos, producciones o libros— está al servicio de Dios. Y servir a Dios significa servir a la gente. Con mi voz, con mi trabajo y hasta mi último aliento, quiero inspirar a cada ser humano a escuchar esa voz suave y callada que vive dentro de nosotros, escondida bajo el ruido", afirma Taveras.