Bajo el lema "Own Your Joy, Choose to Be Happy", la séptima edición del evento Days to Shine celebró una jornada inolvidable este sábado con el conversatorio privado "The Culture Shapers: Transformando pasión en poder", protagonizado por dos figuras icónicas: el productor musical Emilio Estefan y el coleccionista de arte Gary Nader.

En un encuentro cargado de inspiración, anécdotas y aprendizajes, ambos compartieron sus historias de vida, sus luchas y las claves de su éxito.

Moderado por Evelyn Betancourt, directora de Newsgroup y cofundadora de Days to Shine, el conversatorio ofreció un viaje íntimo por las vidas de dos líderes que han transformado el arte y la música latina en fenómenos globales.

Emilio Estefan: De refugiado cubano a leyenda de la música latina

La historia de Emilio Estefan es, en esencia, una historia de fe, lucha y resiliencia. Salió de Cuba siendo un adolescente, dejando atrás a su madre y llorando durante todo el vuelo hasta España.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/4111-2-de48a7ae.jpg Emilio Estefan comparte su inspiradora historia de superación, desde tocar en restaurantes por propinas hasta convertirse en uno de los productores más influyentes de la música latina.(Diario libre / Matías Boncosky)

Luego llegaría a Estados Unidos, donde trabajaría desde los 15 años repartiendo papeles en la empresa Bacardí y tocando el acordeón por propinas en restaurantes.

"Hay dos maneras de hacerlo: o eres negativo, o eres positivo", dijo Estefan al público, destacando cómo la necesidad de ayudar a su familia lo impulsó a encontrar en la música una razón para vivir. Sin estudios formales, pero con una pasión inquebrantable, aprendió todo de oído. "Yo no sé escribir música, pero tengo pasión. Y la pasión fue lo que me salvó la vida".

El productor, con más de 40 nominaciones y múltiples premios Grammy, ha producido eventos globales como las Olimpiadas, la Copa Mundial, y 48 celebraciones en la Casa Blanca para seis presidentes. Para él, el éxito no es cuestión de fama, sino de representar con dignidad a la comunidad latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/4111-4-6395389b.jpg Durante el conversatorio "The Culture Shapers", Emilio Estefan y Gary Nader comparten vivencias, anécdotas y aprendizajes junto a Evelyn Betancourt, anfitriona y moderadora del evento, en un diálogo íntimo sobre éxito, legado y el poder transformador de la pasión. (Diario Libre / Matías Boncosky)

"Cuando la vida te da una oportunidad, tienes que hacerlo bien", insistió. "No puedes decir ´voy a hacerlo´ y no hacerlo".

A su lado, su compañera de vida y carrera, Gloria Estefan, ha sido una figura clave en su historia: "Trabajamos juntos para defender la imagen de los latinos en Estados Unidos. Y estoy orgulloso de decir que ella es la primera mujer latina con 65 canciones número uno en el mundo".

Gary Nader: El arte como propósito, la familia como motivación

Gary Nader, considerado uno de los galeristas más influyentes de América Latina y Estados Unidos, también conoce bien el sacrificio. Nacido en el Líbano y criado en la República Dominicana, comenzó en el mundo del arte siguiendo los pasos de su padre, a quien acompañaba desde niño a la galería familiar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/4111-1-474d706e.jpg Gary Nader rememora sus inicios en la galería de su padre en Santo Domingo, destacando cómo el arte se convirtió en su lenguaje y legado familiar. (DIARIO LIBRE / MATÍAS BONCOSKY)

"Me di cuenta que tenía memoria fotográfica, y que podía tener un futuro en esto", relató. A los 15 años, una visita al MoMA de Nueva York marcó su vida: "Vi un cuadro enorme de Alfredo Lam, me acerqué y era cubano. Todavía me acuerdo que en el quinto piso había una obra de Botero. Sentí que el arte podía ser mi camino".

En 1985 fundó el Gary Nader Art Center en Miami, desde donde ha promovido el arte latino a nivel internacional. Según él, en el mundo del arte, como en la música, no basta con tener talento: "El artista tiene que tener un estilo, algo único que lo distinga. Pero también tiene que ser profesional, disciplinado y respetar su oficio".

Gary Nader subrayó que el verdadero éxito no está en el reconocimiento externo, sino en la familia y la integridad: "Para mí, lo más importante es que mis hijos estén bien, que estén orgullosos de lo que hacemos. Tengo un equipo maravilloso con mi esposa, y hago esto por ellos".

Con ternura y humor, agregó: "Después de mi mamá y mi hermana –no mis hermanos, que son unos jodones– mi esposa es lo mejor que me ha pasado".

Ambos coincidieron en señalar que la familia ha sido el motor de sus vidas. Emilio recordó la influencia de sus padres y de figuras como Quincy Jones, quien lo apadrinó musicalmente: "Me dijo: lo que yo hice con la música negra, tú lo harás con la música latina".

Gary, por su parte, habló del valor de sus raíces, la influencia de su padre y el compromiso con su comunidad: "Me comprometí con nuestra gente, los latinoamericanos. No se puede llegar al éxito pisando a los demás. El mérito está en hacerlo bien, con lealtad y respeto".

Ambos resaltaron la importancia de la preparación, la perseverancia y la autenticidad: "Nada es rápido. Todo paso a paso, bien hecho, con profesionalismo y convicción", afirmó Nader. Mientras Estefan remató: "No importa lo que hagas, hazlo con amor. Aunque sea limpiar zapatos, sé el mejor en eso".

A lo largo del conversatorio , quedó clara la motivación de ambos por dejar una huella que inspire a nuevas generaciones. Para Estefan, Days to Shine representa esa oportunidad de " devolver a la vida lo que ella me dio". Su hija, también músico, lo llamó emocionada tras su participación: "Papi, estoy tan orgullosa de ti ".

