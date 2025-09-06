Artistas visuales solicitan anulación de premio en la Bienal Nacional por incumplimiento de reglas

“Lo que se saca de Raíz Vuelve a crecer”, escultura viva del artista Karma Davis Pérez, integrada por una palma real (Roystonea hispaniolana), pieza ganadora en la categoría de escultura de la Bienal Nacional de Artes Visuales 2025. ( ARCHIVO )

La Sociedad Dominicana de Artistas Visuales (SODAV) ha emitido una comunicación oficial dirigida al Ministerio de Cultura y al Comité Organizador de la Bienal Nacional de Artes Visuales, solicitando la anulación del premio otorgado a la obra “Lo que se saca de Raíz Vuelve a crecer” del artista Karma Davis Pérez, galardonada en la categoría de escultura.

Según el documento, fechado el 5 de septiembre y firmado por el presidente de la entidad, Francisco Sánchez Guanabacoa, y el secretario Alescar Ortiz, la obra premiada no cumple con los requisitos técnicos estipulados en los reglamentos vigentes del certamen.

Se añade que, al tratarse de una escultura viva compuesta por una palma real (Roystonea hispaniolana), especie vegetal cuya conservación y manejo no están contemplados dentro de la estructura y protocolos del museo que acoge la Bienal.

“En el marco de los actuales reglamentos y estructura del museo no existen protocolos ni métodos de conservación para un organismo vivo, lo que coloca en observación su preservación como activo del patrimonio material y cultural del país”, se lee en el comunicado.

La Sociedad Dominicana de Artistas Visuales subraya que este tipo de decisiones puede debilitar el prestigio y la integridad del evento artístico más importante del país, e insiste en que la Bienal Nacional debe mantenerse como un espacio riguroso, transparente y técnicamente sólido para fomentar la excelencia en las artes visuales.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Cultura ni el Comité Organizador de la Bienal han emitido declaraciones oficiales al respecto.

Sobre la polémica obra

“Lo que se saca de Raíz Vuelve a crecer” del artista Karma Davis Pérez, pieza basada en una planta palmera, se alzó con el galardón.

La obra fue considerada por el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) impropia de la categoría, que incluso ha solicitado la anulación del galardón.

La decisión también ha generado críticas entre expertos y artistas de trayectoria.