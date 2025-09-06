Miss Mundo Dominicana, Mayra Delgado, recibe cuatro reconocimientos en el City Hall de New Jersey

Mayra Delgado fue reconocida por su liderazgo social, su compromiso con la comunidad dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de la celebración de la Semana de la Hispanidad, la actual Miss Mundo Dominicana, Mayra Delgado, fue reconocida por su liderazgo social, su compromiso con la comunidad dominicana y su trayectoria enalteciendo la dominicanidad más allá de las fronteras.

Durante el acto, Delgado fue recibida en el Consulado General de la República Dominicana en New Jersey por el cónsul general José Santana.

En el City Hall de Paterson, fue recibida por Alex Méndez, Third Ward Councilman, quienes destacaron su labor como representante de la juventud dominicana, su influencia positiva en los medios de comunicación y su rol activo en proyectos sociales y comunitarios.

En reconocimiento a su trabajo, recibió distinciones de cuatro instituciones de prestigio:

Consulado General de la República Dominicana en New Jersey , EE. UU.

, EE. UU. The Municipal Council of the City of Paterson , New Jersey

, New Jersey The United States Congress

City of Paterson

“Estos reconocimientos no son solo para mí, son para mi país, para cada dominicano que lucha, sueña y deja huella donde quiera que esté. La bandera dominicana no solo ondea en nuestra tierra, sino también en cada rincón donde llevamos nuestro orgullo y nuestro trabajo”, expresó la joven modelo.

Presencia en desfile

Delgado anunció que este domingo 7 de septiembre estará presente en el Desfile Estatal Dominicano de New Jersey 2025, que congrega a miles de dominicanos y celebra con orgullo la cultura, raíces y aportes de la diáspora en los Estados Unidos.

