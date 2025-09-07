RTVD abre sus puertas por última vez a María Cristina Camilo en un homenaje póstumo

María Cristina Camilo fue homenajeada en Imaginativa, La Semana de la Televisión Dominicana producida por Edilenia Tactuk en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. ( CORTESÍA DE EDILENIA TACTUK )

Radio Televisión Dominicana (RTVD) y el Ministerio de Cultura rendirán hoy un homenaje póstumo a la fenecida locutora y actriz María Cristina Camilo, quien murió el pasado viernes a los 107 años tras padecer quebrantos de salud propios de su avanzada edad.

Su partida cierra una vida dedicada a la comunicación, en la que fue la primera mujer en hablar por un micrófono en la República Dominicana.

El homenaje se llevará a cabo a las 12:00 del mediodía en RTVD, luego de una misa de cuerpo presente en la funeraria Blandino. Antes de su sepultura en el cementerio Puerta del Cielo, la institución estatal abrirá simbólicamente sus puertas para recibirla en el lugar donde marcó la historia de la televisión dominicana.

"Será un acto breve, pero muy simbólico. Llevarla a RTVD antes de su última morada es un gesto con el que honramos su lugar en la historia de la comunicación dominicana", declaró el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, a Diario Libre.

El Círculo de Locutores Dominicanos, entidad a la que perteneció, también se sumó a la convocatoria. Su presidente, Bismarck Morales, llamó a los afiliados a participar en el tributo.

"Por la presente, solicitamos acto de presencia a las 11:30 de la mañana en Radio Televisión Dominicana para rendir tributo de cuerpo presente a nuestra querida e inolvidable María Cristina Camilo. Favor de confirmar su asistencia", expresó.

Legado histórico

Nacida en San Francisco de Macorís en 1917, María Cristina Camilo se inició en La Voz del Yuna, emisora que con los años se convirtió en lo que hoy es Radio Televisión Dominicana (RTVD). En 1952 debutó en televisión a través de La Voz Dominicana, convirtiéndose en referente indiscutible para la comunicación del país.

A lo largo de su carrera, participó en teatro, impulsó programas culturales y se convirtió en ejemplo de disciplina y constancia. En vida recibió numerosos reconocimientos oficiales y privados que exaltaron su papel como pionera y su contribución a la cultura nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/mc4-826bb606.jpg María Cristina Camilo junto a la productora Edilenia Tactuk, quien le rindió un homenaje en Imaginativa, la feria de la televisión dominicana que se celebra anualmente. (CORTESÍA DE EDILENIA TACTUK) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/screen-shot-2023-05-16-at-100648-am-1-43582ce1.png Destacadas figuras del periodismo y la televisión acompañaron a María Cristina Camilo en el homenaje que le realizó la productora Edilenia Tactuk durante Imaginativa, la feria anual de la televisión dominicana. (CORTESIA DE EDILENIA TACTUK)

Reacciones a su fallecimiento

El deceso de María Cristina Camilo generó manifestaciones de pesar en el ámbito cultural, político y social. El presidente Luis Abinader destacó su legado como símbolo de la mujer en los medios y ejemplo de constancia.

Los actos oficiales de homenaje concluirán con su sepultura este domingo en el cementerio Puerta del Cielo.