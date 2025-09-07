"The Studio" arrasa en los Creative Arts Emmy 2025

Escena de la comedia The Studio, de Apple TV+, que se alzó con nueve premios y fue la gran triunfadora de la primera gala de los Creative Arts Emmy 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Academia de Televisión celebró en Los Ángeles la primera gala de los Creative Arts Emmy 2025, reconociendo el talento artístico y técnico de la industria televisiva en una ceremonia que abrió la 77ª edición de los Emmy en el Peacock Theater de L.A. Live.

La noche estuvo marcada por el dominio de The Studio, The Penguin y Severance, tres producciones que acapararon los principales premios.

La gran triunfadora: The Studio

La serie The Studio, de Apple TV++, se convirtió en la gran vencedora de la velada al sumar nueve galardones, imponiéndose en apartados clave como casting, cinematografía, edición y diseño de producción.

Uno de los momentos más celebrados fue el triunfo de Bryan Cranston, ganador del Emmy como actor invitado en comedia por su papel en la producción. Su reconocimiento se sumó al éxito general de la serie, que arrasó en las categorías técnicas y creativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/esta-protagonizada-por-colin-farrell-quien-retoma-su-papel-de-oswald-cobblepot-el-pinguino-tras-l-002d0a34.jpg The Penguin (HBO | Max): Está protagonizada por Colin Farrell, quien retoma su papel de Oswald Cobblepot (El Pingüino) tras la película The Batman (2022).

The Penguin, el gran rival

Muy cerca quedó The Penguin, producción de HBO | Max|HBO | Max que acumuló ocho premios. La serie destacó en maquillaje protésico y contemporáneo, peluquería, efectos visuales y sonido, mostrando un despliegue técnico de gran nivel. Este resultado la convirtió en la segunda producción más premiada de la jornada.

Severance se consolida

La también producción de Apple TV++, Severance, se alzó con seis estatuillas, destacando en fotografía, música original, mezcla de sonido y diseño de títulos. Su atmósfera visual y sonora volvió a captar la atención de la crítica y la Academia, reafirmando su condición de serie de referencia en el género dramático.

La actriz Merritt Wever fue otra de las protagonistas al recibir el Emmy como actriz invitada en drama por su interpretación en Severance.

Reconocimientos a otras producciones

Más allá de las tres grandes triunfadoras, la gala dejó espacio para otras producciones destacadas. Andor (Disney++) y Arcane (Netflix) lograron cuatro galardones cada una, mientras que Love, Death + Robots (Netflix) obtuvo también cuatro.

The Boys (Prime Video) y Bridgerton (Netflix) sumaron tres premios cada una. En el caso de Bridgerton, la velada tuvo un momento especial con el triunfo de Julie Andrews, que a sus 89 años conquistó el Emmy a mejor narración por su voz como Lady Whistledown. Se trata de su tercer Emmy y un nuevo reconocimiento a su carrera.

El listado de producciones con múltiples reconocimientos incluyó además a Adolescence (Netflix) y The Pitt (HBO | Max|HBO | Max), con dos premios cada una.

Nombres propios de la gala

La ceremonia también premió a Julianne Nicholson, quien se llevó el Emmy como actriz invitada en comedia por su papel en Hacks. Junto a ella, Bryan Cranston, Merritt Wever, Shawn Hatosy y Julie Andrews fueron las figuras más comentadas de la velada.

El evento contó con la presencia de destacadas figuras como Jamie Lee Curtis, Giancarlo Esposito, Maya Rudolph, Gwendoline Christie y Noah Wyle, quienes participaron como presentadores.

Próximas transmisiones

Una versión editada de esta primera gala será transmitida el sábado 13 de septiembre a las 8:00 de la noche (hora del Pacífico) por FXX y estará disponible en Hulu hasta el 7 de octubre.

a las (hora del Pacífico) por y estará disponible en Hulu hasta el 7 de octubre. La gran gala de la 77ª edición de los Emmy tendrá lugar el domingo 14 de septiembre, también en el Peacock Theater, y será transmitida en vivo por la cadena CBS. Además, podrá verse en Paramount+ hasta el 21 de septiembre.

