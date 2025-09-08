×
salami dominicano
salami dominicano

"Sosúa" propone que el salami dominicano sea declarado patrimonio gastronómico de la humanidad

El salami dominicano nació en Sosúa hace más de ocho décadas

    Expandir imagen
    Sosúa propone que el salami dominicano sea declarado patrimonio gastronómico de la humanidad
    Imagen ilustrativa de salami. Buscan que el salami dominicano sea reconocido como Patrimonio Cultural y Gastronómico de la Humanidad. (FUENTE EXTERNA)

    La empresa Sosúa lanzó una campaña internacional con el objetivo de que el salami dominicano sea reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural y Gastronómico de la Humanidad, resaltando su valor histórico, social y culinario como símbolo de identidad nacional.

    La iniciativa, difundida a través de una petición en la plataforma Change.org, busca reunir apoyos ciudadanos y unir a todas las marcas del sector para lograr que este producto típico sea reconocido y celebrado en todo el mundo.

    Origen en Sosúa y legado cultural

    De acuerdo con la propuesta, el salami dominicano nació en Sosúa hace más de ocho décadas, como resultado de la fusión entre las costumbres locales y las tradiciones de inmigrantes europeos que se asentaron en la región.

    • Este proceso dio origen a un sabor considerado único en el mundo, que ha perdurado en las mesas del país y en la memoria colectiva.

    Hoy, señalan los promotores, el salami se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo nacional, presente en la cotidianidad y en celebraciones familiares.

    La propuesta

    El salami dominicano merece ser reconocido como debe de ser

    A la atención de la Unesco:

    El salami dominicano debe ser reconocido como debe de ser: patrimonio cultural y gastronómico de la humanidad.

    El salami dominicano nace en Sosúa, fruto de la fusión de inmigrantes europeos y costumbres locales, dando origen a un sabor único en el mundo que, desde hace más de ocho décadas, ha estado presente en nuestras mesas, perdurando en la memoria y corazón de quienes lo prueban.

    Hoy es un símbolo de identidad y orgullo nacional.

    Desde Sosua creemos que este sabor único merece ese lugar y, por eso, invitamos a todas las marcas dominicanas a dejar la competencia a un lado y unirse para que, juntos, logremos que el salami dominicano sea contado y celebrado en el mundo como debe de ser.

    Reconocerlo es honrar la cultura dominicana y abrirle una puerta al mundo para conocerla.

    Con respeto y orgullo,

    Una campaña sin fines monetarios

    Sosúa aclaró que la campaña no tiene objetivos económicos y que la opción de colaboración visible en la plataforma corresponde exclusivamente a mecanismos de Change.org.

    La empresa enfatizó que su único interés es posicionar el salami dominicano como parte esencial del patrimonio cultural mundial.

    Invitación a la unión del sector

    La compañía instó a todas las marcas nacionales a dejar a un lado la competencia comercial y unirse para respaldar esta causa común. "Reconocerlo es honrar la cultura dominicana y abrirle una puerta al mundo para conocerla", indica la petición.

    ¿Cómo sumarte?

    Escanea el código QR en la edición del lunes 8 de septiembre del periódico Diario Libre. A partir de ese enlace podrás acceder a la plataforma de Change.org y colocar tu firma y compartir.

