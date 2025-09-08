"Sosúa" propone que el salami dominicano sea declarado patrimonio gastronómico de la humanidad

Imagen ilustrativa de salami. Buscan que el salami dominicano sea reconocido como Patrimonio Cultural y Gastronómico de la Humanidad. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Sosúa lanzó una campaña internacional con el objetivo de que el salami dominicano sea reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural y Gastronómico de la Humanidad, resaltando su valor histórico, social y culinario como símbolo de identidad nacional.

La iniciativa, difundida a través de una petición en la plataforma Change.org, busca reunir apoyos ciudadanos y unir a todas las marcas del sector para lograr que este producto típico sea reconocido y celebrado en todo el mundo.

Origen en Sosúa y legado cultural

De acuerdo con la propuesta, el salami dominicano nació en Sosúa hace más de ocho décadas, como resultado de la fusión entre las costumbres locales y las tradiciones de inmigrantes europeos que se asentaron en la región.

Este proceso dio origen a un sabor considerado único en el mundo, que ha perdurado en las mesas del país y en la memoria colectiva.

Hoy, señalan los promotores, el salami se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo nacional, presente en la cotidianidad y en celebraciones familiares.

La propuesta

El salami dominicano merece ser reconocido como debe de ser

A la atención de la Unesco:

El salami dominicano debe ser reconocido como debe de ser: patrimonio cultural y gastronómico de la humanidad.

El salami dominicano nace en Sosúa, fruto de la fusión de inmigrantes europeos y costumbres locales, dando origen a un sabor único en el mundo que, desde hace más de ocho décadas, ha estado presente en nuestras mesas, perdurando en la memoria y corazón de quienes lo prueban.

Hoy es un símbolo de identidad y orgullo nacional.

Desde Sosua creemos que este sabor único merece ese lugar y, por eso, invitamos a todas las marcas dominicanas a dejar la competencia a un lado y unirse para que, juntos, logremos que el salami dominicano sea contado y celebrado en el mundo como debe de ser.

Reconocerlo es honrar la cultura dominicana y abrirle una puerta al mundo para conocerla.

Con respeto y orgullo,

Una campaña sin fines monetarios Sosúa aclaró que la campaña no tiene objetivos económicos y que la opción de colaboración visible en la plataforma corresponde exclusivamente a mecanismos de Change.org. La empresa enfatizó que su único interés es posicionar el salami dominicano como parte esencial del patrimonio cultural mundial.

Invitación a la unión del sector

La compañía instó a todas las marcas nacionales a dejar a un lado la competencia comercial y unirse para respaldar esta causa común. "Reconocerlo es honrar la cultura dominicana y abrirle una puerta al mundo para conocerla", indica la petición.

¿Cómo sumarte?

