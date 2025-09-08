Latin Grammy 2025: las nominaciones se revelan el 17 de septiembre

El icónico gramófono dorado, símbolo de los Latin Grammy representa el mayor reconocimiento de la música latina a nivel internacional. ( EFE )

La Academia Latina de la Grabación anunció que los nominados a la 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy se darán a conocer el miércoles 17 de septiembre de 2025 a través de las redes sociales de la institución.

La ceremonia principal se celebrará el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, ciudad que acoge por decimoquinta ocasión la llamada Noche Más Importante de la Música Latina.

La transmisión tendrá una duración de tres horas y estará a cargo de Televisa/Univision, a partir de las 8:00 p. m. (hora del Este/Pacífico) y 7:00 p. m. (hora central), precedida por un pre-show de una hora.

Nuevas categorías en 2025

La Academia introducirá este año un nuevo campo y dos nuevas categorías :

campo y dos : Mejor Música para Medios Visuales, dentro del campo Medios Visuales.

Mejor Canción de Raíces, en el campo Tradicional.

Con estos cambios, se busca ampliar el reconocimiento a las distintas expresiones artísticas que enriquecen la música latina.

Reconocimiento a Amarilys Germán

Dentro de la Latin Grammy Week, que reúne múltiples actividades en los días previos a la gala, se celebrará la ceremonia de Damas Líderes del Entretenimiento, en la que será reconocida la dominicana Amarilys Germán, destacada ejecutiva y representante de Juan Luis Guerra.

El homenaje resalta su liderazgo y aportes a la proyección internacional de la música latina.

Una semana de celebración

La Semana del Latin GRAMMY incluirá también la Ceremonia Especial de Premiación, Latin Grammy En Las Escuelas, la Recepción de Nominados, la Presentación del Mejor Artista Nuevo, la Gala de la Persona del Año y la Ceremonia de Estreno.