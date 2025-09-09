El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón realizará conversatorio con el maestro José Antonio Molina

El maestro José Antonio Molina hablará de cómo representa con orgullo la riqueza cultural de República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, realizará el conversatorio "Plenitud de la música: entre la creación y la interpretación", un encuentro con el maestro José Antonio Molina, reconocido compositor, arreglista, pianista y director de la Orquesta Sinfónica Nacional.

La cita es este jueves 11 de septiembre a las 7:00 de la noche, sin costo. Los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir cómo para el maestro Molina cada presentación se convierte en un intercambio único de emociones y memorias.

El director de la Orquesta Sinfónica Nacional hablará de cómo representa con orgullo la riqueza cultural de República Dominicana y cuál ha sido el secreto de su energía vital a lo largo de su trayectoria profesional, consolidando un talento artístico que ha dejado huella en escenarios internacionales y nacionales.

La actividad será moderada por el arquitecto y asesor cultural del centro José Enrique Delmonte.

Figura clave de la música dominicana

Formado en la Manhattan School of Music y en la Juilliard School de Nueva York, José Antonio Molina ha desarrollado una carrera internacional al frente de orquestas de Norteamérica, Europa y Medio Oriente.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Gran Soberano (1997), la Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz Plata (2001) y los Doctorados Honoris Causa de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Desde el año 2009 ocupa el cargo de director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional y, de manera ininterrumpida, conduce el tradicional Concierto Altagraciano en Higüey, evento auspiciado por el Banco Popular y el Obispado de Higüey.

Más

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón , además de su variada agenda cultural , recibe de manera permanente a visitantes interesados en conocer y disfrutar de este espacio patrimonial y artístico.

, además de su variada , recibe de manera permanente a interesados en conocer y disfrutar de este espacio patrimonial y artístico. El centro permanece abierto de martes a domingo, en horario de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Quienes deseen seguir sus contenidos pueden hacerlo a través de su página web, www.casadelcordon.com.

Te puede interesar Casa del Cordón: Una joya colonial que aloja la historia taína