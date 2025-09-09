Cuatro Pequeños Grandes Talentos conquistan la gran final de la octava temporada

Los cuatro ganadores de Pequeños Grandes TalentosIan David Ferreira, Nelson Torres, Valery Beato y Karen de la Paz. ( FUENTE EXTERNA )

La octava temporada de Pequeños Grandes Talentos (PGT) culminó con un desenlace sin precedentes: cuatro ganadores compartieron el triunfo en la gran final en un espectáculo cargado de emociones, en una transmisión en vivo por Color Visión.

En su episodio final, Ian David Ferreira, Nelson Torres, Karen de la Paz y Valery Beato conquistaron al jurado con actuaciones memorables, alcanzando un empate perfecto de 30 puntos.

Durante tres meses de transmisión semanal, bajo la producción general de Neuronas Creativas, el programa presentó un derroche de creatividad y talento que atrapó a la audiencia dominicana.

Los ganadores

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/whatsapp-image-2025-09-10-at-00114288f05594-a44df6f2.jpg Sofía Globitos participó en el show. (FUENTE EXTERNA)

Los ganadores recibirán como premios la creación, grabación y producción de una canción original, un contrato de un año en el programa infantil Topi Tok y un viaje todo incluido.

En esta octava temporada, concursaron para la gala final 13 jóvenes talentos, logrando mantener cautiva a una audiencia que, semana tras semana, consolidó a PGT como el programa líder en rating de su franja horaria.

"A lo largo de esta temporada hemos sido testigos de talentos extraordinarios. No podíamos quedarnos con un solo ganador. Con este programa abrimos una ventana para que se visibilice el talento de nuestros niños y con un concepto que eduque y entretenga en valores", expresó Iván Ruiz, productor general del programa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/whatsapp-image-2025-09-10-at-001151a8d43d9f-9fd0262d.jpg

La gala estuvo enmarcada por momentos memorables, entre ellos la participación especial de la diva de la televisión dominicana, Milagros Germán, y de la comunicadora Iamdra Fermín, quien junto a parte del elenco original del icónico programa Topi Topi protagonizó un emotivo reencuentro. La velada incluyó además la presentación musical de Sofía Globitos, indica una nota de prensa.

La octava temporada de PGT recibió en competencia a 56 concursantes de todo el país, de los cuales 13 llegaron a la gran final tras superar las pruebas y desafíos del jurado integrado por Enrique Félix, Rosa Karina, Keren Montero y Manerra. Frank Ceara y Diana Filpo se sumaron a la gala final como jurados invitados.

El programa contó con la conducción de Iván Ruiz junto a Laila Taveras, Gilbert Cabrera, Aitor Rodríguez, Shereilis Cabral y Angie Sánchez, consolidándose como la principal plataforma de proyección para el talento infantil en República Dominicana.