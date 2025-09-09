×
Zacarías Ferreira

"El amor tuvo la culpa" coloca a Zacarías Ferreira en los listados de YouTube Music y Monitor Latino

El tema ha sido cinco veces número uno en YouTube Music Caracas y lleva ocho semanas consecutivas en el primer lugar de Monitor Latino

    "El amor tuvo la culpa" coloca a Zacarías Ferreira en los listados de YouTube Music y Monitor Latino
    "El amor tuvo la culpa", de Zacarías Ferreira", lleva ocho semanas consecutivas en el primer lugar de Monitor Latino. (FUENTE EXTERNA)

    El bachatero dominicano Zacarías Ferreira continúa acumulando logros internacionales con su más reciente sencillo "El amor tuvo la culpa", una canción que ha conquistado tanto a la audiencia digital como a su público en vivo.

    Infografía

    Posicionado en Caracas

    El tema ha sido cinco veces número uno en YouTube Music Caracas, demostrando el sólido vínculo del artista con el público venezolano. Además, lleva ocho semanas consecutivas en el primer lugar de Monitor Latino, lo que muestra su  fuerza y permanencia en la radio internacional.

    Con una trayectoria marcada por grandes éxitos, Ferreira mantiene intacto su estilo romántico y que va en la preferencia de sus seguidores en diferentes partes del mundo.

    "El amor tuvo la culpa" se suma a la lista de canciones que lo convierten en una de las figuras más queridas e influyentes de la bachata.

    • Zacarías Ferreira es una de las voces más representativas de la bachata dominicana.
