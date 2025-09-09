El Pió debutará en solitario con su show "Contra el Tiempo"

El comediante santiaguero El Pió se prepara para su primer show en solitario "Contra el Tiempo", que presentará el 20 de septiembre en Santo Domingo. ( ARCHIVO )

El reloj correrá, pero las risas no se detendrán en el show de stand up comedy "El Pió: Contra el tiempo" el primer gran show en solitario del comediante santiaguero.

Del show

El Pió llegará el viernes 20 de septiembre a las 7:30 pm, al auditorio del Pabellón del Deporte Dominicano, con una propuesta cargada de ocurrencias, ironías cotidianas, interacción con el público, improvisación, y ese estilo que lo ha convertido en uno de los talentos más auténticos del humor dominicano.

"Vivimos con prisa, pero hay que parar para reírse. Este show es ese respiro necesario", manifestó El Pió sobre el evento que cuenta con la producción de The Comedy Ring.

Randy Holguín, manager y productor del show, expresó que "Contra el Tiempo" es más que un show de humor; es un recorrido acelerado por situaciones que todos vivimos, desde el corre-corre de la vida adulta hasta los momentos más absurdos que nos regala el día a día. Con su aguda visión y su característico desparpajo".

Las boletas están disponibles en www.ticketmax.com.do