Adiós a Criolla Hidalgo, voz de la lírica y la canción popular dominicana

Criolla Hidalgo se desarrolló artísticamente en la década de los 50 en La Voz Dominicana, hoy Radio Televisión Dominicana. ( CORTESÍA DE LOS ARCHIVOS DE AMÉRICO MEJÍA/FACEBOOK )

Los hijos de la cantante lírica Marina Vargas Hidalgo de Payán, conocida artísticamente como Criolla Hidalgo, informaron del fallecimiento de su madre, quien se desarrolló artísticamente en la década de los años 50 en la otrora La Voz Dominicana, hoy Radio Televisión Dominicana.

Milagros Henfield y Sanny Payán, hijos de la fenecida artista, comunicaron la noticia a través de una esquela. Detallaron que sus restos serán expuestos este jueves 11 de septiembre a partir de las 12:00 del mediodía en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, y que posteriormente, el viernes al mediodía serán trasladados al cementerio Higueral de La Romana.

Una voz entre lo lírico y lo popular

Criolla Hidalgo desarrolló una carrera marcada por su versatilidad, combinando la ópera con la música popular, donde se desenvolvió con soltura en boleros y canciones criollas. Su incursión en la lírica fue definida por colegas como un "accidente afortunado", resultado de la apuesta de La Voz Dominicana por producciones de alto nivel.

El cantante lírico Frank Lendor recordó haberla conocido en la emisora estatal, junto a su hermano Reinaldo Hidalgo, un destacado barítono.

"Mi relación más estrecha con ellos se dio cuando ambos pasaron al Coro Nacional, tras la disolución de Radio Televisión Dominicana hacia los años 60. Yo entré al coro en 1955 como uno de sus fundadores. Para entonces, Criolla ya era conocida en el ámbito público por la ópera ´La Traviata´, en la que había interpretado un papel secundario", relató Lendor.

El maestro destacó su calidad vocal: "Ella tenía la capacidad de cantar tanto música popular como ópera, algo poco común en ese entonces. Poseía una excelente vocalización, al punto de interpretar óperas y zarzuelas en sus tonos originales, sin necesidad de bajar registros".

En esa época compartió escenario con voces de gran prestigio como Napoleón Dimes (tenor), Armando Recio (barítono) y Violent Estefan (soprano).

Te puede interesar RTVD celebra su 72 aniversario con series y reformas innovadoras

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/48111546711899780526854486865080469217746572n-8ae629f8.jpg La cantante combinó con éxito la lírica y la música popular, dejando una huella en la radio y el Coro Nacional. (LOS ARCHIVOS DE AMÉRICO MEJÍA/FACEBOOK)

Reconocida trayectoria

El escritor Américo Mejía recordó en una publicación del pasado año, en su perfil de Facebook, la brillante trayectoria de la cantante en La Voz Dominicana y su participación en la agrupación Los Payán, junto a su esposo, el compositor y músico Chiquitín Payán, y su hijo Betico. "Llevaron nuestra música al exterior durante años, para orgullo de los dominicanos", escribió.

Criolla Hidalgo también compartió escenarios con su hermano Reinaldo, considerado igualmente una de las grandes voces de la radiodifusora en los años 50, así como con su esposo el también fenecido compositor Chiqutín Payán (Pedro María Payán Duluc).

Con su fallecimiento, el canto lírico y popular dominicano pierde a una artista que supo transitar con igual destreza entre la ópera, la zarzuela, el bolero y la canción criolla.