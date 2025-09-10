La Fundación Music For Life anuncia su VIII clínica musical

Los jóvenes músicos de la Fundación Music for Life hicieron una demostración musical magistral durante el anuncio de la clínica. ( KEVIN RIVAS )

Este 16 y 17 de septiembre la Fundación Music for Life llevará a cabo la VIII clínica musical, en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

Justamente en este importante espacio se dieron a conocer los detalles del evento que cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes (DGBA) y el Banco Popular.

La violinista clásica dominicana Aisha Syed, presidenta de la fundación, expresó su emoción y gratitud a Dios por esta nueva edición de la clínica.

Informó que este año contarán con la presencia del renombrado director de orquestas Luis Gorelik, desde Argentina, quien estará dirigiendo a los jóvenes músicos y solistas, así como impartiendo clases magistrales".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/img-20250910-wa0439-c42e8d82.jpg Esteban Martínez-Murga, Marinella Sallent y Aisha Syed. (KEVIN RIVAS)

Por parte de la Dirección General de la DGBA, estuvo presente, Marinella Sallent, su directora, quien definió a Syed, como un ser humano excepcional, que ha recorrido el mundo llevando la música y reconfortando almas, ya que, además de ser una talentosa violinista, íntegra y llena de sensibilidad y empatía, es profundamente cristiana.

"Gracias Aisha por tener ante ti siempre nuestra insigne bandera y porque como artista y como persona representas los más altos valores de la dominicanidad", valoró.

Responsabilidad social

En tanto que, Esteban Martínez-Murga, quien es el VP de Comunicación y reputación de Banco Popular, indicó que apoyar este tipo de iniciativas es causa de orgullo, ya que recuerda el gran poder transformador que tiene la música, como vehículo de inclusión, educación y desarrollo humano.

"En nuestra organización creemos que apoyar las artes, no es sólo un acto de responsabilidad social, sino sobre todo significa una apuesta decidida para construir juntos una sociedad más sensible y unida", agregó.

El encuentro con la prensa culminó con un momento musical en vivo, por parte de los jóvenes que tomarán la clínica, cuya presentación fue magistral.