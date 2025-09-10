Jurados de la Bienal de Artes Visuales respaldan obra "Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer"

La elección de los jurados de la Bienal de Artes Visuales de la obra "Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer" como ganadora ha generado polémica. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Los jurados de la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales se han pronunciado de forma unánime, vía un correo enviado por uno de sus miembros, la curadora Yina Jiménez Suriel, en respaldo a la validez de la obra "Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer", reafirmando que cumple con los lineamientos establecidos en las bases de la actual edición del evento, organizada por el Ministerio de Cultura y el Museo de Arte Moderno (MAM).

Tanto el Jurado de Selección, conformado por Raúl Morilla, Lillian Carrasco e Hiromi Shiba, como el Jurado de Premiación, integrado por Yina Jiménez Suriel, Orlando Isaac y Allison Thomson, coincidieron en su evaluación de la obra y en los criterios aplicados durante sus respectivas funciones.

La pieza en cuestión, compuesta por una acción artística y sus elementos materiales: una palma sembrada y una tarja, fue concebida por su autor como una intervención a cielo abierto, específicamente en los jardines del Museo de Arte Moderno o en los espacios verdes de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, según consta en la documentación entregada a la Bienal.

Los jurados recalcaron que esta intención fue claramente expresada en el dossier presentado por el artista, y que la obra no estaba destinada a instalarse dentro del museo.

Aclaración sobre el uso de materiales

En respuesta a cuestionamientos sobre el uso de un supuesto "material perecedero", los equipos curadores aclararon que el término, en el contexto museográfico, se refiere a elementos que se descomponen rápidamente, como alimentos, hielo o flores.

"La palma es un organismo vivo y estable que, a diferencia de los materiales perecederos, mantiene su integridad a lo largo del tiempo, al igual que la madera o el papel", señalaron los jurados.

De esta manera, enfatizan que el uso de la palma no infringe las bases de la Bienal, tal como ha sido interpretado por algunos sectores.

Sobre la impugnación

Respecto a la impugnación presentada, los jurados subrayaron que todo proceso de este tipo es legítimo y que están dispuestos a colaborar con el mismo.

No obstante, precisaron que la evaluación y resolución de impugnaciones corresponde exclusivamente al Comité Organizador de la Bienal, conforme lo establece el Decreto 475-22, y no es competencia ni del Jurado de Selección ni del de Premiación.

Una obra que genera diálogo

Ambos cuerpos evaluadores expresaron su satisfacción de que la obra en cuestión haya sido catalizadora de un debate público sobre temas como la memoria histórica, el autoritarismo y el fascismo en la República Dominicana.

"Más allá de los procesos administrativos, celebramos que esta Bienal, y esta obra en particular, estén promoviendo una reflexión sobre la vida contemporánea y la historia del país", expresaron en un comunicado conjunto.

La 31 Bienal Nacional de Artes Visuales continúa abierta al público, presentando una selección diversa de propuestas que abordan temas sociales, políticos y culturales desde la mirada del arte contemporáneo dominicano.