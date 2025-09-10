"La boda de Frank y Mechy" vuelve a escena en Teatro Alternativo

Teatro Alternativo tendrá nuevas presentaciones de la producción teatral inmersiva donde el público es el invitado. ( FUENTE EXTERNA )

Teatro Alternativo pone nuevamente en escena el exitoso montaje "La boda de Frank y Mechy", una producción inmersiva que promete una experiencia única en la que las apariencias engañan y el público es el invitado de honor.

"Los asistentes vivirán una experiencia teatral sin precedentes que promete romper con la convención teatral a la que estamos acostumbrados", adelantó Oliva, nacida en Argentina, pero dedicada hace más de 23 años a la formación teatral de niños, adolescentes y adultos en RD.

Con dramaturgia y dirección de la experimentada Lorena Oliva, asistencia de Josué Hirujo y las actuaciones de Stephanie Peña, Yeniel Ramírez, Pedro Heyaime y Giselle Aimee Peña, entre otros, las funciones serán el miércoles 15 y jueves 16 de octubre a las 8:00 de la noche en Tango Mío, ubicado en la Calle Osvaldo Bazil 2 del sector Los Prados. Las boletas están a la venta en SmartTicket.com.do

En esta ocasión los invitados especiales serán los experimentados actores Patricia Muñoz y Noel Ventura.

"Prepárense para ser más que simples observadores. En La boda de Frank y Mechy, no hay público, solo invitados inmersos en una trama nupcial llena de misterio y sorpresas. Cada interacción, cada brindis y cada melodía podría ser una pieza clave para desentrañar los secretos que rodean a esta peculiar pareja", anticipó Oliva, invitando al público a cruzar la cuarta pared y convertirse en parte activa de la narrativa.

Las entradas a la boda incluyen brindis, bizcocho y la vibrante atmósfera musical de un DJ, creando el ambiente perfecto para celebrar... ¡y quizás investigar qué se oculta tras la felicidad conyugal.

El montaje se trata de un proyecto muy audaz que nace tras la culminación de un nuevo taller de formación realizado en Teatro Alternativo, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje es guiado por la maestra y actriz argentina.