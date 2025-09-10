Neida Sandoval, la conferencista internacional del Simposio Iberoamericano de Comunicación 2025

La periodista y comunicadora Neida Sandoval encabezará la conferencia magistral de clausura del II simposio Iberoamericano de Comunicación. ( FUENTE EXTERNA )

La periodista y comunicadora Neida Sandoval encabezará la conferencia magistral de clausura del II simposio Iberoamericano de Comunicación, a celebrarse el 19 de septiembre en el Embassy Suites by Hilton.

Invitada de manera exclusiva al evento y por primera vez en Santo Domingo, su ponencia titulada Comunicación 360°: alinear para ganar, será un espacio diseñado para comprender y dominar los desafíos de la comunicación en tiempos de transformación tecnológica.

Considerada como la periodista hondureña pionera en la televisión hispana norteamericana, Neida Sandoval cuenta con una destacada trayectoria de más de 45 años en medios de comunicación, incluyendo televisión, radio y redes sociales.

Cofundadora y presentadora del programa Despierta América de la cadena internacional Univisión durante más de 25 años, y en el programa Un Nuevo Día, de Telemundo, en el transcurso de su carrera periodística y como corresponsal ha liderado importantes coberturas noticiosas nacionales e internacionales que han cambiado la historia del mundo.

Es actualmente productora y conductora de su programa de radio ´Entérate´ con Neida Sandoval, y autora del libro A solas conmigo.

Previo a su visita al país, Neida expresó: "Siendo una comunicadora 360°, he tenido el privilegio de informar a través de la televisión, radio, el periodismo escrito, y ahora digital".

"Es imperativo que, a través de cualquiera de estas plataformas nosotros podamos ser fuentes confiables de información y que los datos compartidos sean veraces, transparentes, claros y concisos, evitando la desinformación en cualquier esfera de la comunicación".

La conferencia Comunicación 360°: alinear para ganar enfatizará la importancia de permanecer abiertos a la transformación, manteniendo la autenticidad, la credibilidad y el propósito de cada mensaje.

Una mirada estratégica a la comunicación moderna

Marta Quéliz, presidente de Fábrica de Contenido, y Saraida De Marchena, presidente de Markatel Comunicaciones, organizadoras de este evento y líderes de la plataforma Nuevas Tendencias de Comunicación, indicaron que esta segunda edición del Simposio Iberoamericano de Comunicación permitirá a los participantes analizar y profundizar en las tres esferas -empresarial, gubernamental y digital-, su interconexión, impacto e influencia.

Esto tomando en consideración que "debemos desarrollar un pensamiento estratégico con responsabilidad y conocimiento de la tecnología ante cualquier escenario incluyendo los de crisis; ser conscientes de lo que hacemos, decimos y proyectamos para generar ese voto de confianza a favor", coinciden en decir.

Más

El evento de día completo es un escenario formativo y de actualización, idóneo para que los sectores público y privado y sus líderes departamentales tengan la oportunidad de elevar el desarrollo y construcción continua de sus competencias comunicacionales institucionales y profesionales.

es un escenario formativo y de actualización, idóneo para que los y sus líderes departamentales tengan la oportunidad de elevar el desarrollo y construcción continua de sus institucionales y profesionales. El programa incluye conferencias, conversatorios, workshops y masterclass, coffee break, almuerzo, brindis de clausura y Meet & Greet con la conferencista internacional Neida Sandoval .

y masterclass, coffee break, almuerzo, brindis de clausura y Meet & Greet con la conferencista internacional . Para conocer más detalles, los interesados pueden escribir al correo markatel@claro.net.do y en redes sociales a través de @nuevastendenciasdecomunicacion.

Te puede interesar Anuncian II Simposio Iberoamericano de Comunicación 2025