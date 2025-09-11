Academia Dominicana de la Historia pone a circular el libro "Colón: El converso que cambió el mundo"

Luis Veras, Esteban Mira Caballos,Yovany Moya y Miguel Reyes Sánchez, durante la puesta en circulación de la Academia Dominicana de Historia. ( SAMIL MATEO )

La Academia Dominicana de la Historia celebró la puesta en circulación del libro "Colón: El converso que cambió el mundo", del historiador español y miembro correspondiente extranjero, Esteban Mira Caballos, quien fue galardonado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional como Huésped Distinguido.

Esta placa fue entregada por Yovany Moya, presidente del concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional, quien destacó que el protagonista del encuentro es una persona que ha contribuido bastante a la historia de América."Para nosotros es un honor hacer entrega de este reconocimiento".

En tal contexto, Miguel Reyes Sánchez, presidente de la academia, resaltó que "Colón amó estas tierras y Esteban Mira Caballos, la quiere muchísimo también. Es una persona que se siente ser dominicano, destacando en todos los documentos que él presenta en España, que es miembro de la Academia Dominicana de Historia.

Presentación de la obra

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/11092025-lanzamiento-del-nuevo-libro-colon-de-esteban-mira-caballos---samil-mateo-dominici12-eaed611d.jpg Portada del libro (SAMIL MATEO)

Genaro Rodriguez Morel, miembro correspondiente nacional, tuvo a su cargo la presentación Colón: El converso que cambió el mundo", que desde ya está a la venta en la Librería Cuesta.

Luego de sus palabras, el autor se dirigió a los presentes destacando aspectos, quizás desconocidos o que poco se sabía hasta ahora.

Puso a pensar a su audiencia atenta sobre ¿Supo Colón que era un nuevo mundo? ¿Llegó a saber la verdad?- Esto sobre su idea de que el territorio en el que estaba eran las Indias- reconoció que algunos aspectos podría que nunca se lleguen a saber.

"Colón estuvo convencido de que había encontrado un nuevo mundo, nunca visto y oído, pues las pruebas eran más que evidentes. Pero se empecinó que estaba en la India", agregó.

Fueron muchos detalles interesantes sobre este gran personaje que ha de mencionarse sobre el enlace eterno entre el nuevo y el viejo mundo. De manera que Mira Caballos culminó reconociendo que ciertamente Colón fue un personaje singular de la historia, con sus luces y sus sombras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/11092025-lanzamiento-del-nuevo-libro-colon-de-esteban-mira-caballos---samil-mateo-dominici2-8711ab7d.jpg Esteban Mira Caballos al pronunciar su discurso. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/11092025-lanzamiento-del-nuevo-libro-colon-de-esteban-mira-caballos---samil-mateo-dominici3-8ba0af6e.jpg El acto llenó la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional. (SAMIL MATEO)