Se confirma spin-off de Merlina protagonizado por el Tío Lucas

Confirman spin-off de Merlina protagonizado por el Tío Lucas. En la imagen de archivo se ve al actor Fred Armisen. ( FUENTE EXTERNA )

Tras el éxito de la segunda temporada de Merlina, estrenada el pasado 3 de septiembre, Netflix ha decidido expandir aún más el universo de la familia Addams. Esta vez, el centro de atención será uno de los personajes más queridos y extrañamente entrañables del clan: el Tío Lucas.

La noticia fue confirmada por Fred Armisen, quien da vida al personaje en la serie protagonizada por Jenna Ortega. El actor adelantó que se está trabajando en un spin-off centrado exclusivamente en Lucas, el excéntrico, brillante y a veces peligrosamente travieso tío de Merlina Addams.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama o la fecha de inicio de producción, los fanáticos ya comienzan a especular. ¿Veremos a Lucas fuera de la Academia Nevermore? ¿O quizás seguirá metiéndose en problemas paralelamente a las aventuras de su sobrina?

Lo que sí parece seguro es que el personaje mantendrá su esencia: ese equilibrio perfecto entre ternura absurda, caos controlado y una lógica que solo él entiende. Desde sus primeras apariciones en la televisión hasta su papel actual en Merlina, Tío Lucas ha sido un ícono de lo bizarro y lo entrañable.

Desde su debut en 2022, Merlina se convirtió en una de las series más vistas de Netflix, logrando no solo conquistar a nuevas audiencias, sino también revitalizar el interés en el oscuro y carismático mundo de los Addams.

La segunda temporada ha mantenido ese impulso, y ahora, con el anuncio del spin-off, la plataforma parece decidida a consolidar una franquicia a largo plazo.

Netflix no ha confirmado si otros personajes clásicos tendrán sus propias historias más adelante, pero el movimiento sugiere que el universo Addams apenas comienza a expandirse.

Fred Armisen, una elección acertada

El comediante y actor Fred Armisen ha sabido darle al Tío Lucas un giro moderno sin perder su esencia clásica. Su interpretación ha sido celebrada por la crítica y los fans, y ahora tendrá la oportunidad de profundizar aún más en el personaje.

un giro moderno sin perder su esencia clásica. Su interpretación ha sido celebrada por la crítica y los fans, y ahora tendrá la oportunidad de profundizar aún más en el personaje. ¿Es un genio incomprendido? ¿Un inventor loco? ¿Un sabio con métodos poco ortodoxos? El spin-off promete explorar esas preguntas con mucho humor, un toque de oscuridad y el sello surrealista que caracteriza a todo lo relacionado con los Addams.