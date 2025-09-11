×
Pablo Cruz
Pablo Cruz

Pablo Cruz, protagonista de Chespirito, llegará a República Dominicana para participar en Smartfilms

El reconocido actor mexicano participará en el festival de cine hecho con celulares, donde compartirá su experiencia en la industria audiovisual

    Expandir imagen
    Pablo Cruz, protagonista de Chespirito, llegará a República Dominicana para participar en Smartfilms
    Foto de archivo del actor mexicano Pablo Cruz, protagonista de Chespirito. (FUENTE EXTERNA)

     En el marco de la primera edición de Smartfilms Dominicana, llega a la República Dominicana, desde México, el actor protagonista de una de las series más vistas y comentadas de Latinoamérica en este 2025, Pablo Cruz.

    Tras una exitosa ruta peliculera que recorrió el país con talleres y capacitaciones, Smartfilms Dominicana se acerca a su gran cierre con el festival que contará con la participación de Cruz.

    El actor se ha dado a conocer por proyectos como "Luis Miguel, la serie" y "Chespirito, sin querer queriendo", los cuales han catapultado su talento a nivel internacional.

    "Estamos muy entusiasmados de recibir a Pablo para el cierre de nuestra primera edición. En reconocimiento de su dilatada y exitosa carrera, lo recibimos como invitado internacional para compartir con nosotros su experiencia y trayecto", dijeron Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso.

    "Estamos seguros será de gran aporte y motivación para todos los participantes", añadieron los actores y productores.

    Pablo Cruz es un actor mexicano que ha trabajado en otras producciones como las series  "Las viudas de los jueves" y "Guerra de likes"; telenovelas como "El hotel de los secretos".

    Expandir imagen
    Infografía
    • También participó en: "A que no me dejas" y "Por siempre mi amor", y las películas "Me casé con un idiota", "La Nave", "En las buenas y en las malas" y "Solteras", entre otras.

    Más

    • Smartfilms Dominicana se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre en Caribbean Cinemas Galería 360 y contará con conversatorio con Pablo Cruz, en colaboración  con la Asociación Dominicana de Actores de Cine (ADAC).
