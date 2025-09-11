Pablo Cruz, protagonista de Chespirito, llegará a República Dominicana para participar en Smartfilms

Foto de archivo del actor mexicano Pablo Cruz, protagonista de Chespirito. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de la primera edición de Smartfilms Dominicana, llega a la República Dominicana, desde México, el actor protagonista de una de las series más vistas y comentadas de Latinoamérica en este 2025, Pablo Cruz.

Tras una exitosa ruta peliculera que recorrió el país con talleres y capacitaciones, Smartfilms Dominicana se acerca a su gran cierre con el festival que contará con la participación de Cruz.

El actor se ha dado a conocer por proyectos como "Luis Miguel, la serie" y "Chespirito, sin querer queriendo", los cuales han catapultado su talento a nivel internacional.

"Estamos muy entusiasmados de recibir a Pablo para el cierre de nuestra primera edición. En reconocimiento de su dilatada y exitosa carrera, lo recibimos como invitado internacional para compartir con nosotros su experiencia y trayecto", dijeron Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso.

"Estamos seguros será de gran aporte y motivación para todos los participantes", añadieron los actores y productores.

Pablo Cruz es un actor mexicano que ha trabajado en otras producciones como las series "Las viudas de los jueves" y "Guerra de likes"; telenovelas como "El hotel de los secretos".

También participó en: "A que no me dejas" y "Por siempre mi amor", y las películas "Me casé con un idiota", "La Nave", "En las buenas y en las malas" y "Solteras", entre otras.

Smartfilms Dominicana se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre en Caribbean Cinemas Galería 360 y contará con conversatorio con Pablo Cruz, en colaboración con la Asociación Dominicana de Actores de Cine (ADAC).