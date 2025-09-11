Regresa Rosario Tijeras con temporada 5: Ángeles, acción y amenazas al límite

La actriz mexicana,Bárbara de Regil, quien interpreta a Rosario en la serie "Rosario Tijeras". ( FUENTE EXTERNA )

La serie Rosario Tijeras, uno de los éxitos más sólidos de la televisión latinoamericana, ha sido oficialmente renovada para una quinta temporada. La noticia fue confirmada por Sony Pictures Television, según reportaron medios especializados como The Hollywood Reporter en Español y TV Azteca.

Protagonistas y elenco de regreso

Bárbara de Regil vuelve a ponerse en los zapatos de Rosario, retomando su papel protagónico. Además, para esta temporada también participará en labores creativas, como productora.

El actor Sebastián Martínez regresaría como "El Ángel", personaje clave que podría tener un papel decisivo en los nuevos episodios. Otros miembros del elenco que vuelven incluyen a Francisco Angelini, Samantha Acuña, Hernán Mendoza, Andrés Almeida, Paulette Hernández, Luis Curiel y Gustavo Egelhaaf.

Trama y expectativas

Según Hollywood Reporter, la historia continuará justo después de los eventos finales de la cuarta temporada: Rosario se enfrentará al regreso de "El Ángel" —aquello que muchos consideraban quizá una ilusión— y también tendrá que lidiar con enemigos nuevos, mientras lucha por recuperar a su hija, Ruby.

Además, se promete más acción que antes, con escenas intensas y conflictos mayores. Bárbara de Regil adelantó que esta nueva entrega tendrá retos de lucha, artes marciales y enfrentamientos peligrosos.

Producción, estreno y alcance

La producción creativa estará a cargo de Carlos Quintanilla, con la participación activa de De Regil más allá de solo actuar.

Aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, se espera que llegue en 2026.

La serie mantendrá distribución dual: televisiva abierta (TV Azteca) y plataformas de streaming (Netflix, entre otras) para llegar tanto al público mexicano como internacional.

