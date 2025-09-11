Yaritza Reyes conquista al jurado de Top Model Polonia y entra al reality show

Yaritza Reyes posa el día de su audición en el programa Top Model Polonia. ( FUENTE EXTERNA )

La ex Miss República Dominicana y modelo internacional Yaritza Reyes ha logrado un nuevo hito en su carrera: fue seleccionada como concursante oficial del reality show Top Model Polska, la versión polaca del popular formato televisivo de modelaje.

A través de un video publicado en redes sociales, se observa el momento en el que Reyes se presenta ante el jurado del programa y recibe la aprobación unánime de todos sus miembros, asegurando así su entrada a la competencia.

La modelo dominicana, visiblemente emocionada, enfrentó el reto de hacer su casting en idioma polaco, lo que generó aún más admiración entre los presentes.

Horas antes de la emisión del episodio, Reyes compartió sus emociones en su cuenta de Instagram, revelando que los nervios estuvieron presentes, pero también el entusiasmo por asumir un desafío personal y profesional.

"¡Estoy loca por ver el show! Debo confesar que el día del casting estaba súper nerviosa. Solo a mí se me ocurre intentar hacerlo todo en polaco. Pero bueno, en la vida hay que ponerse retos que nos ayuden a crecer", escribió la modelo, quien participó con el número 10078, esperando que este le traiga suerte.

Yaritza Reyes es una de las reinas de belleza dominicanas más destacadas de la última década. Representó al país en Miss Universo 2013 y se consagró como primera finalista de Miss Mundo 2016, además de haber sido coronada como Miss Mundo Caribe ese mismo año.

Más allá de los certámenes, ha desarrollado una sólida carrera como modelo, actriz y presentadora de televisión.

En publicaciones recientes, Reyes explicó que su decisión de presentarse a Top Model Polska representa un punto de convergencia entre su amor por el modelaje, los medios, el arte y su vínculo con Polonia.

"De niña me enamoré de America´s Next Top Model con Tyra Banks, y eso sembró en mí el sueño de formar parte algún día de la industria de la moda", expresó.

El programa se transmite por TVN Polonia , y el episodio de su audición fue emitido el pasado 10 de septiembre .

, y el episodio de su audición fue emitido el pasado . A partir de ahora, la modelo dominicana competirá por convertirse en la próxima Top Model Polska, enfrentando desafíos semanales y desfiles de alto nivel.