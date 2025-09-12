×
Hospitalizan al periodista y fotógrafo Onorio Montás tras ser hallado inconsciente por un vecino

Es una figura clave en el desarrollo del grafismo y el fotoperiodismo en República Dominicana

    Expandir imagen
    En esta imagen de 2023, el periodista y fotógrafo Onorio Montás dicta una conferencia sobre dominicanidad y arte taíno en Roma. (FUENTE EXTERNA)

    El reconocido fotógrafo, periodista y columnista dominicano Onorio Montás fue ingresado de emergencia en el Hospital de Ginecología y Obstetricia, según informaciones ofrecidas a Diario Libre.

    El veterano comunicador fue encontrado en el piso de su residencia, donde habría permanecido varios días sin asistencia.

    De acuerdo al reporte, un vecino se alertó al no verlo por al menos cuatro días consecutivos y, al acercarse a su vivienda, lo encontró en el suelo.

    Montás, quien vive solo, fue trasladado de inmediato al centro de salud, donde recibe atención médica. Su hija se encuentra con él.

    Una dilatada carrera

    Onorio Montás es una figura clave en el desarrollo del grafismo y el fotoperiodismo en República Dominicana. Su carrera comenzó desde muy joven, en el año 1960, cuando con apenas 14 años inició su vínculo con la prensa nacional.

    Formó parte de importantes medios, y fue testigo gráfico de la Revolución de Abril de 1965, cuyas imágenes quedaron registradas en la historia del país. También trabajó en la revista Ahora, y fue corresponsal gráfico de las agencias internacionales United Press International (UPI) y Reuters.

    Montás ha sido pionero en la evolución de la fotografía dominicana, desde el revelado en cuarto oscuro hasta la era digital, y fue galardonado con el primer lugar en la XII Bienal de Artes Plásticas de 1979, cuando por primera vez se incluyó la categoría de fotografía artística.

    Expandir imagen
    Infografía
    Onorio Montás mientras recibía del presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, una placa de reconocimiento. (FUENTE EXTERNA)

    Además de su labor gráfica y editorial, Onorio Montás ha mantenido una presencia activa en la radio nacional. Desde 2009 produce y conduce el programa “Dejando Huellas”, transmitido por Dominicana FM y Radio Santo Domingo, un espacio que combina análisis, entrevistas y reflexión sobre el periodismo y la vida nacional.

    En este espacio ha entrevistado a destacadas personalidades del ámbito periodístico, ofreciendo una plataforma para rescatar testimonios valiosos sobre la historia y evolución de los medios en República Dominicana.

    Estado de salud y solidaridad

    • Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial sobre su estado de salud
