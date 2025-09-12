×
Fin de semana
Fin de semana

Agenda cultural: opciones de teatro, magia, arte, gastronomía y moda este fin de semana

La cartelera cultural incluye teatro, un festival de magia, la Bienal Nacional de Artes Visuales, Restaurant Week en Punta Cana y el RD Bridal Week 2025

    Agenda cultural: opciones de teatro, magia, arte, gastronomía y moda este fin de semana
    Niños y adultos disfrutan este fin de semana de espectáculos sorprendentes en Festimagia, el primer festival familiar de magia en República Dominicana. (SUMINISTRADA)

    Tiempo Libre presenta las diferentes opciones que completan la guía de entretenimiento este fin de semana en diversos escenarios del país.

    Teatro para reír o pensar

    Este fin de semana el teatro ofrece dos propuestas imperdibles.

    "El inconveniente" se despide tras conquistar al público con brillantes actuaciones, en una comedia ácida y entrañable y Anacaona Teatro estrena "Se busca un hombre honesto", versión renovada del clásico de Franklin Domínguez, una puesta en escena política que invita a pensar en la honestidad y la democracia.

    Lugar: Teatro Nacional, viernes y sábado, 8:30 p.m., y domingo, 6:30 p.m., boletería Teatro Nacional y Sala de Teatro La Gruta, viernes y sábado, 8:30 p.m., domingo, 6:30 p.m., boletas en el teatro y web.

    Magia para todos

    El primer festival familiar de magia en República Dominicana llega con Festimagia, una experiencia diseñada para sorprender a grandes y chicos. Producido por "Magia de Verdad" y el ilusionista Jey Rossel.

    Completan el elenco seis magos internacionales: Winston Fuenmayor, Quilla Sahira, Mago Garber, Jey Rossel, Mago Greco y la Maga Yeni. Lugar: Casa San Pablo, domingo 14, 3:00 p.m. Boletas en Uepa Tickets y CCN.

    Recorrer la Bienal

    Sigue la XXI edición de la Bienal Nacional de Artes Visuales 2025, dedicada a la destacada artista plástica Elsa Núñez. Además de admirar las obras de la emblemática artista, podrán descubrir más de 200 obras de otros creadores, que abordan temas sociales y ambientales o exploran nuevas tecnologías y medios de expresión. Todo el fin de semana, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Museo de Arte Moderno.

    Sabor de Punta Cana

    Durante todo el fin de semana Punta Cana sigue celebrando el talento, la creatividad y la excelencia de nuestra gastronomía en uno de los destinos turísticos más vibrantes del Caribe, con menús especiales diseñados por algunos de los restaurantes y hoteles más emblemáticos de esta zona. Gracias a Restaurant Week podrán vivir lo mejor de la cocina local e internacional. De viernes a domingo. @sdqgastronomico.

    Pasarela nupcial

    El RD Bridal Week 2025 se convierte en el epicentro de la moda nupcial caribeña. Puerto Rico será el país invitado con Eclíptica, José Raúl y Leonardo Fifth Avenue, a los que se suman talentos como Giannina y Gabriela Azar, José Jhan, Laura García, Calpo Atelier, o Arcadio Díaz, entre otros, en la cartelera.

    Lugar: Hotel Kimpton Las Mercedes, viernes, sábado y domingo, bridalweek.do.

