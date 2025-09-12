Agenda cultural: opciones de teatro, magia, arte, gastronomía y moda este fin de semana

Niños y adultos disfrutan este fin de semana de espectáculos sorprendentes en Festimagia, el primer festival familiar de magia en República Dominicana. ( SUMINISTRADA )

Tiempo Libre presenta las diferentes opciones que completan la guía de entretenimiento este fin de semana en diversos escenarios del país.

Teatro para reír o pensar

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/imagen-1er-finde-a-79ec30ae.jpg

Este fin de semana el teatro ofrece dos propuestas imperdibles.

"El inconveniente" se despide tras conquistar al público con brillantes actuaciones, en una comedia ácida y entrañable y Anacaona Teatro estrena "Se busca un hombre honesto", versión renovada del clásico de Franklin Domínguez, una puesta en escena política que invita a pensar en la honestidad y la democracia.

Lugar: Teatro Nacional, viernes y sábado, 8:30 p.m., y domingo, 6:30 p.m., boletería Teatro Nacional y Sala de Teatro La Gruta, viernes y sábado, 8:30 p.m., domingo, 6:30 p.m., boletas en el teatro y web.

Magia para todos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/festimagia3-ac2aa6d9.jpg

El primer festival familiar de magia en República Dominicana llega con Festimagia, una experiencia diseñada para sorprender a grandes y chicos. Producido por "Magia de Verdad" y el ilusionista Jey Rossel.

Completan el elenco seis magos internacionales: Winston Fuenmayor, Quilla Sahira, Mago Garber, Jey Rossel, Mago Greco y la Maga Yeni. Lugar: Casa San Pablo, domingo 14, 3:00 p.m. Boletas en Uepa Tickets y CCN.

Recorrer la Bienal

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/imagen-en-punto-de-vista-planteo-una-critica-incisiva-y-a-la-vez-poetica-sobre-el-sistema-del-arte-con-623c60c3.jpg

Sigue la XXI edición de la Bienal Nacional de Artes Visuales 2025, dedicada a la destacada artista plástica Elsa Núñez. Además de admirar las obras de la emblemática artista, podrán descubrir más de 200 obras de otros creadores, que abordan temas sociales y ambientales o exploran nuevas tecnologías y medios de expresión. Todo el fin de semana, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Museo de Arte Moderno.

Sabor de Punta Cana

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/imagen-19321328-5987c0b4.jpg

Durante todo el fin de semana Punta Cana sigue celebrando el talento, la creatividad y la excelencia de nuestra gastronomía en uno de los destinos turísticos más vibrantes del Caribe, con menús especiales diseñados por algunos de los restaurantes y hoteles más emblemáticos de esta zona. Gracias a Restaurant Week podrán vivir lo mejor de la cocina local e internacional. De viernes a domingo. @sdqgastronomico.

Pasarela nupcial

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/imagen-get-1-53249bbd.jpg

El RD Bridal Week 2025 se convierte en el epicentro de la moda nupcial caribeña. Puerto Rico será el país invitado con Eclíptica, José Raúl y Leonardo Fifth Avenue, a los que se suman talentos como Giannina y Gabriela Azar, José Jhan, Laura García, Calpo Atelier, o Arcadio Díaz, entre otros, en la cartelera.

Lugar: Hotel Kimpton Las Mercedes, viernes, sábado y domingo, bridalweek.do.