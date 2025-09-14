Adiós a la bailarina Claudia Figuereo Peguero, luz del folklore dominicano
La destacada bailarina y maestra de artes escénicas falleció a los 44 años, dejando un legado imborrable en la danza tradicional y en la memoria del Ballet Folklórico Nacional
El arte dominicano está de luto. Ha fallecido a los 44 años Claudia Figuereo Peguero, reconocida bailarina y estelar figura del Ballet Folklórico Nacional durante muchos años.
Nacida y criada en el barrio Venezuela del municipio de Nigua, hija de Nelson y Julia, y hermana de una extensa familia, Claudia encontró en la danza no solo una vocación, sino una misión de vida.
El Ballet Folklórico Nacional, institución a la que entregó gran parte de su carrera, expresó su pesar con un mensaje en redes sociales:
- "Hoy el arte dominicano está de luto. Se ha apagado la luz de una gran bailarina del Ballet Folklórico Nacional Dominicano, quien con su talento, entrega y pasión llevó en cada movimiento la esencia de nuestra cultura y tradiciones. Su legado quedará vivo en cada escenario, en cada danza y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de verla brillar. Descansa en paz, artista del pueblo. Tu espíritu seguirá danzando con nosotros. Siempre con nosotros, Claudia Figuereo".
Una gran trayectoria
Además de su labor en el Ballet Folklórico Nacional, Claudia se desempeñó como maestra de Artes Escénicas en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, inspirando a jóvenes a valorar y mantener viva la tradición.
Su talento y disciplina la llevaron a representar al país en importantes escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como una de las figuras más representativas del folklore dominicano.
Su partida deja un vacío profundo en el arte popular, pero también una huella imborrable: la certeza de que cada escenario donde se celebre la danza tradicional llevará consigo el eco de su entrega y carisma.
Claudia Figuereo será recordada como una artista del pueblo, cuya pasión trascendió fronteras y seguirá viva en cada movimiento de la danza dominicana.