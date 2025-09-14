Adiós a la bailarina Claudia Figuereo Peguero, luz del folklore dominicano

Claudia Figuereo Peguero fue una reconocida bailarina y estelar figura del Ballet Folklórico Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El arte dominicano está de luto. Ha fallecido a los 44 años Claudia Figuereo Peguero, reconocida bailarina y estelar figura del Ballet Folklórico Nacional durante muchos años.

Nacida y criada en el barrio Venezuela del municipio de Nigua, hija de Nelson y Julia, y hermana de una extensa familia, Claudia encontró en la danza no solo una vocación, sino una misión de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/pasion-la-danza-claudiafiguereop-gregoriorodriguezoficial-claufip-folklore-danza-92dee85b.jpg Claudia Figuereo junto al bailarín Gregorio Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

El Ballet Folklórico Nacional, institución a la que entregó gran parte de su carrera, expresó su pesar con un mensaje en redes sociales:

"Hoy el arte dominicano está de luto. Se ha apagado la luz de una gran bailarina del Ballet Folklórico Nacional Dominicano, quien con su talento, entrega y pasión llevó en cada movimiento la esencia de nuestra cultura y tradiciones. Su legado quedará vivo en cada escenario, en cada danza y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de verla brillar. Descansa en paz, artista del pueblo. Tu espíritu seguirá danzando con nosotros. Siempre con nosotros, Claudia Figuereo".

Una gran trayectoria

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/bfn-2048x1152-95ea1b80.jpg

Además de su labor en el Ballet Folklórico Nacional, Claudia se desempeñó como maestra de Artes Escénicas en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, inspirando a jóvenes a valorar y mantener viva la tradición.

Su talento y disciplina la llevaron a representar al país en importantes escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como una de las figuras más representativas del folklore dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/whatsapp-image-2025-09-14-at-40126-pm-956afacf.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/whatsapp-image-2025-09-14-at-40207-pm-ea1bd95f.jpeg

Su partida deja un vacío profundo en el arte popular, pero también una huella imborrable: la certeza de que cada escenario donde se celebre la danza tradicional llevará consigo el eco de su entrega y carisma.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/whatsapp-image-2025-09-14-at-35717-pm-1-5ffb6e8e.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/whatsapp-image-2025-09-14-at-35717-pm-e67e0a38.jpeg

Claudia Figuereo será recordada como una artista del pueblo, cuya pasión trascendió fronteras y seguirá viva en cada movimiento de la danza dominicana.

Leer más Ballet Folklórico Nacional Dominicano en festival de Francia