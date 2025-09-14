Magali Febles confiesa: "Perdí hasta mi apartamento con una candidata"

La empresaria y directora del certamen Miss República Dominicana Universo desde 2004, Magali Febles, no se guardó nada en la nueva temporada del programa "Sin complejos con Grace Reyes", donde habló de lo que implica apostar por una candidata en el mundo de los certámenes de belleza.

Con su estilo directo, Febles sorprendió con una revelación contundente: "Yo perdí hasta mi apartamento con una candidata" .

Concretamente se refiere a Andreína Martínez, Miss República Dominicana 2021 y segunda finalista en Miss Universo 2022, a la que decidió apoyar a pesar de las críticas y la falta de confianza de otros en su potencial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/una-mujer-con-un-vestido-de-color-azul-con-amarillo-791ec1b0-1492d1b7.jpg

"Decían que ella no iba para ningún lado, que no era bonita y nadie le tenía fe. Pero yo invertí en ella con todo, hasta con mi tarjeta de crédito. Si veía que las demás candidatas estaban mejor vestidas, yo entraba a una tienda y le compraba otro vestido, no importaba el costo. Me escondía hasta en los baños para poder entregárselo porque la organización no me dejaba entrar al área de las chicas", contó Magali, recordando con humor y nostalgia lo mucho que arriesgó por su pupila.

El eterno debate de los contratos

Otro de los puntos que abordó fue el de los contratos que firman las candidatas antes del concurso. Grace Reyes le preguntó por qué muchas veces, tras salir ganadoras, las chicas se rehúsan a cumplir lo pactado.

"Eso habría que preguntárselo a ellas. Soy demasiado buena que cobro al final, y ese contrato lo firman antes de empezar la competencia. Nadie las obliga. Si no están de acuerdo, pueden salirse. Pero la realidad es que el problema no lo tienen las candidatas en general, sino las que ganan porque no quieren pagar la comisión. Se les suben los humos y se olvidan de todo lo que implica el proceso", aseguró.

Febles lamentó que, en ocasiones, las reinas olviden el trabajo detrás de su preparación: "Uno paga franquicias, busca vestuario, ofrece conocimiento y experiencia... y de repente ellas no quieren reconocer ese esfuerzo" .

Estas declaraciones de Magali Febles ponen en evidencia la compleja relación entre organizadores, franquicias y candidatas en la industria de la belleza.

