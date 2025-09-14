Ministro de Cultura inaugura la Academia de la Música Típica en Puerto Plata

El ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo inauguró la Academia de la Música Típica en Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Puerto Plata, cuna de grandes exponentes del merengue típico, cuenta desde este sábado con un nuevo espacio dedicado a la enseñanza y preservación de este género: la Academia de la Música Típica Rafelito Román.

La inauguración estuvo encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, acompañado del viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez, y de la directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent, quienes resaltaron el valor cultural y educativo de esta iniciativa.

La academia, que funcionará en la Escuela de Bellas Artes de la provincia, ofrecerá formación gratuita en los instrumentos esenciales del merengue típico, al tiempo que incluirá en su programa académico la historia, cultura y tradición de este género musical, reafirmando su carácter como símbolo de identidad nacional y patrimonio vivo del pueblo dominicano.

"Un paso firme hacia la preservación de nuestras raíces musicales y un homenaje a la dominicanidad", así definió el ministro Salcedo la apertura de la institución.

En sus palabras, agregó: "Con la inauguración de la Academia Rafelito Román damos continuidad a un legado que nos define como nación. Aquí no solo se enseñará música, sino también valores culturales y ciudadanos que garantizan que el merengue típico siga siendo un orgullo que nos identifica dentro y fuera del país".

Tributo al merengue típico

La iniciativa surgió gracias al esfuerzo de la profesora Ivelisse Severino y del investigador cultural Rafael Chaljub Mejía, quienes trabajaron más de dos años para hacer realidad el proyecto.

Chaljub Mejía expresó su entusiasmo por la materialización de este sueño:

"Tanto Ivelisse Severino como yo compartimos la alegría de ver inaugurada una institución por la que tanto hemos luchado. Ahí culminan más de dos años de esfuerzos y sacrificios. Esta academia formará a los relevos de quienes han sostenido el merengue típico como tributo a la dominicanidad y a nuestra cultura".

Con esta colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes, la Academia de la Música Típica Rafelito Román se consolida como un referente para la formación artística y un tributo a la memoria de los grandes cultores del merengue típico en la República Dominicana.