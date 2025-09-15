José Antonio Aybar renuncia a la presidencia de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos

José Antonio Aybar renuncia a la presidencia de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. ( ARCHIVO )

El periodista José Antonio Aybar presentó este lunes su renuncia irrevocable como presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), alegando “graves obstáculos institucionales” que, según afirmó, impidieron el ejercicio adecuado de sus funciones.

En una carta dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, y remitida a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, Aybar explicó que su salida responde a una situación “profundamente meditada” ante lo que considera una creciente precariedad dentro del organismo.

Entre las irregularidades señaladas, el comunicador denunció la retención ilegal de la cuenta bancaria institucional por parte del Ministerio de Cultura, lo que, según sostiene, ha limitado la autonomía financiera de la CNEPR, a pesar de múltiples solicitudes de restitución.

Asimismo, mencionó la negativa a autorizar firmas para la gestión de trámites financieros menores y el retraso en la designación del vicepresidente de la comisión, cuya propuesta fue “distorsionada por presiones de funcionarios”, colocando en otro puesto al candidato originalmente recomendado.

También denunció el estado “deplorable” de la sede de la institución, que, afirma, pone en riesgo la seguridad del personal y obstaculiza el funcionamiento administrativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/severance-3-8406cbf5.jpg

“Imposible continuar”

Aybar calificó estos hechos como “un abuso de poder inadmisible” y aseguró que bajo estas condiciones resulta “imposible” continuar al frente del organismo.

“No estamos dispuestos a arruinarnos profesionalmente ni a poner en juego nuestra hoja de vida por decisiones autoritarias de ningún funcionario”, expresó en su carta.

A pesar de los señalamientos, agradeció al presidente Abinader la confianza depositada al designarlo, pero afirmó que su renuncia era la única salida viable para mantener su integridad profesional ante las limitaciones impuestas.

La salida de Aybar se produce en un momento de crecientes cuestionamientos a la capacidad operativa de la CNEPR, entidad encargada de regular los contenidos en radio, televisión y espectáculos públicos en la República Dominicana.