Miss Mundo Dominicana desfila vestida de novia en cierre del NYFW

La Miss Mundo Dominicana Mayra Delgado desfiló con un majestuoso vestido de novia de la reconocida firma japonesa Soulmates Dresses, durante el cierre del New York Fashion Week (NYFW).

La reina de belleza no solo protagonizó uno de los momentos más memorables de la pasarela, sino que también tuvo el honor de participar en el acto de clausura, compartiendo escenario con destacados diseñadores internacionales como Carlos Pineda, Dariella Castillo, Ágatha Ruiz de la Prada y la afamada dominicana Giannina Azar, entre otros.

"Me siento honrada de desfilar en esta lujosa pasarela, en uno de los eventos de mayor prestigio y trayectoria en el mundo de la moda", expresó Delgado al concluir su participación.

La nota de prensa indica que la presencia de Mayra Delgado en este importante evento reafirma el talento, la belleza y la proyección de la República Dominicana en escenarios internacionales de la moda, consolidando al país como una cuna de inspiración.

Sobre Semana de la Moda

Sobre Semana de la Moda

La Semana de la Moda de Nueva York se desarrolló con un calendario con más firmas emergentes y menos veteranas, en medio de una mayor democratización de los eventos, que hoy están llenos de 'influencers' e incluso son retransmitidos por internet.

La New York Fashion Week (NYFW) se estrenó oficialmente con el desfile de un abanderado de la moda made in USA, Michael Kors, al que seguirán otras marcas establecidas como Calvin Klein, Jason Wu o Norma Kamali, entre ausencias destacadas como las de Carolina Herrera, Marc Jacobs o Tommy Hilfiger.