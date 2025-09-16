"Sofía Globitos Superstar" regresa con cuarta temporada este domingo

Este domingo 21 de septiembre, a las 12 del mediodía por Color Visión, regresa a la televisión dominicana Sofía Globitos.

Serán 12 episodios cargados de aventuras, juegos y valores que prometen emocionar a niños y padres, convirtiéndose en un encuentro familiar cada domingo.

El espacio será conducido por la carismática Sofía Globitos (Bianca García), junto a entrañables personajes como Yakuko Kanai (Noel Ventura), Papuni (Joseguillermo Cortines), Mamuni (Vivian Fatule) y los divertidos Bitibaits, un grupo de niños seleccionados a través de castings.

Bajo la producción ejecutiva y general de Bianca García, junto al equipo de El Garaje de Producciones (Charles San Miguel y Vivian Fatule), quienes asumieron este reto desde hace tres años, la propuesta reafirma su compromiso de ofrecer contenido de calidad, con un enfoque en la educación, la creatividad, la diversión y los valores.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/sofia-globitos-1cc8d1e9.jpeg

Esta temporada demuestra que Sofía Globitos no es una moda pasajera, sino un proyecto sólido que sigue creciendo y seguirá acompañando a las familias por muchos años más.

"Para mí es un honor inmenso que tantas familias dominicanas me hayan abierto las puertas de sus hogares y me permitan acompañar a sus hijos. Ese ´sí´ para entrar a sus televisores lo valoro como un tesoro que me llena de gratitud", expresó Bianca García, creadora del personaje Sofía Globitos y quien le da vida desde hace más de una década.

El éxito del proyecto

El fenómeno de Sofía Globitos sigue creciendo más allá de las fronteras. En YouTube, un solo video supera ya los 40 millones de vistas, y el proyecto acaba de recibir la placa oficial de YouTube por superar los 100,000 suscriptores, un reconocimiento que confirma el cariño y la fuerza de miles de SofiFans en todo el mundo.

Hoy su contenido se disfruta en países como México, Puerto Rico, Perú, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia y República Dominicana, entre muchos otros.

"Le doy gracias a Dios por este regalo tan especial: que Sofía pueda ser querida en tantos rincones del mundo. Ver que niños de países tan distintos ríen y sueñan con ella, me conmueve hasta las lágrimas", añadió Bianca.

Más

La cuarta temporada se transmitirá cada domingo, del 21 de septiembre al 7 de diciembre de 2025, a las 12:00 del mediodía, por Color Visión, canal 9.

Te puede interesar "Sofía Globitos SuperStar ", el programa que promete regresar la magia y alegría a los niños