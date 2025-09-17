×
gastronomía nacional
gastronomía nacional

Fundación Sabores Dominicanos presentará plan estratégico para fortalecer la gastronomía nacional

La iniciativa propone un fondo fiduciario, nuevas escuelas técnicas y formación docente especializada para responder a las necesidades del sector gastronómico nacional

    Fundación Sabores Dominicanos presentará plan estratégico para fortalecer la gastronomía nacional
    Luis Marino López, coordinador general de la Fundación, Bolívar Troncoso Morales, presidente, y Juan Feble, coordinador comercial. (FUENTE EXTERNA)

    La Fundación Sabores Dominicanos anunciará el próximo 30 de septiembre el inicio de la propuesta "Gastronomía RD25-30", un plan estratégico que busca implementar acciones concretas en los próximos cinco años para enfrentar los desafíos estructurales del sector gastronómico en República Dominicana.

    El evento se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde en el hotel El Embajador, donde directivos de la fundación presentarán los detalles del plan, el cual plantea siete ejes de acción orientados a mejorar la formación técnica, ampliar la infraestructura educativa, y establecer mecanismos de financiamiento sostenible.

    Entre las principales medidas está la creación de un fondo fiduciario con aportes del Estado, el sector privado y actores del ámbito gastronómico como restaurantes, hoteles, productores, exportadores, importadores y docentes. Este fondo será administrado por una fiduciaria y supervisado por un comité de representantes del sector.

    La iniciativa también contempla la apertura de nuevos institutos y escuelas de formación técnica en distintas regiones del país, así como la incorporación de docentes internacionales debido a la limitada disponibilidad de personal especializado en el área.

    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)

    Gastronomía RD25-30 propone además una evaluación de la oferta formativa existente con el objetivo de identificar brechas, actualizar planes de estudio y establecer estándares que respondan a las necesidades del sector gastronómico y turístico.

    Infografía

    Según la Fundación Sabores Dominicanos, el país enfrenta una escasez de personal calificado para atender el crecimiento del sector gastronómico y las exigencias del mercado turístico, lo que podría limitar su desarrollo económico y sus oportunidades laborales.

    Bolívar Troncoso Morales, presidente de la fundación, junto a Luis Marino López, coordinador general, y Juan Febles, coordinador comercial, invitan a representantes de instituciones públicas, empresas privadas, establecimientos turísticos, centros académicos y demás actores del sector a sumarse a esta propuesta.

    • La gastronomía como parte del turismo es uno de los enfoques del plan, en vista de su rol en los modelos económicos del sector turístico a nivel internacional.
    • Gastronomía RD25-30 busca alinear esfuerzos para mejorar la competitividad del país en este ámbito.
