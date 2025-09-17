Sabrina Gómez retoma el personaje de Julia Pastrana en "La Monstrua"

Foto de archivo de la actriz Sabrina Gómez en el personaje de Julia Pastrana en "La Monstrua". ( FUENTE EXTERNA )

La actriz dominicana Sabrina Gómez volverá a los escenarios a partir del jueves 18 de septiembre de 2025, con la reposición de la obra La Monstrua, Salmo de la justicia inconclusa de Julia Pastrana, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 de la noche.

La pieza, escrita y dirigida por Carlos Espinal, se basa en la historia real de Julia Pastrana, una mujer mexicana del siglo XIX que fue exhibida en espectáculos públicos debido a su condición física.

El monólogo parte de su muerte para explorar temas como la identidad, la exclusión y la instrumentalización del cuerpo femenino en contextos de desigualdad.

El texto combina elementos del teatro testimonial con una mirada crítica hacia los espectáculos de exhibición humana, conocidos históricamente como fenómenos circenses. A través de recuerdos y fragmentos de su vida, el personaje busca hacer sentido del trato que recibió y de la forma en que fue recordada.

En escena, Sabrina Gómez interpreta a Pastrana. La obra cuenta también con la participación especial del actor Miguel Lendor (Papachín), quien suma elementos performativos al montaje.

La Monstrua es una producción de Primera Memoria Producciones & Films, bajo la producción general de Marcos Malespín. La música original es de Dante Cucurullo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/52a64ecb-5b86-4ce9-ac4f-51cf5d8b0fd0-4aacffc2.jpg La actriz dominicana Sabrina Gómez en su personaje deLa Monstrua.

Las funciones se presentarán en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Las boletas están disponibles en los puntos de venta habituales.

Te puede interesar Sabrina Gómez vuelve al escenario con "La Monstrua" en el Teatro Nacional Eduardo Brito

Ficha técnica:

Protagonista: Sabrina Gómez

Dramaturgia y dirección: Carlos Espinal

Producción general: Marcos Malespín

Producción: Primera Memoria Producciones & Films

Música original: Dante Cucurullo

Participación especial: Miguel Lendor (Papachín)