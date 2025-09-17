Nadine Sierra y Xabier Anduaga protagonizarán Gala Grandes Intérpretes en Santo Domingo

El escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito será el punto de encuentro de una nueva edición de la Gala de Grandes Intérpretes, organizada por la Fundación Sinfonía y la Fundación Amigos del Teatro Nacional.

La gala, que tendrá lugar el martes 21 de octubre, a las 8:30 de la noche, es en homenaje a Margarita Copello de Rodríguez, incansable promotora de las artes en la República Dominicana, cofundadora y presidenta de honor de la Fundación Sinfonía.

Desde los escenarios más prestigiosos del mundo, como la Metropolitan Opera de Nueva York y el Teatro Real de Madrid, actuarán dos de las voces más aclamadas del canto lírico actual: la soprano estadounidense Nadine Sierra y el tenor español Xabier Anduaga, artistas de renombre internacional que han conquistado al público en los más importantes teatros de ópera del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/xabier-anduaga-scaled-8bdc065c.jpg El tenor español Xabier-Anduaga.

Acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección titular del maestro José Antonio Molina, Sierra y Anduaga interpretarán un selecto repertorio que incluirá obras maestras de la ópera, la zarzuela y el teatro musical, en un concierto que promete conjugar la elegancia, la emoción y el virtuosismo artístico.

Propósito benéfico

La Gala de Grandes Intérpretes, además de ser un encuentro con lo más alto del arte vocal, tiene un importante propósito benéfico.

La Fundación Sinfonía destinará lo recaudado a la continuidad de sus iniciativas educativas, en particular aquellas incluidas en el convenio con la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, España.

Gracias a este acuerdo, jóvenes músicos dominicanos reciben becas para formarse en esa prestigiosa institución y participan en clases magistrales, cursos de verano y conciertos organizados en su marco académico y artístico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/nadinesierradg7135colorlars6digital-coverpsocoatedv3-03b484f9.jpg La soprano estadounidense Nadine Sierra.

La Fundación Amigos del Teatro Nacional dirigirá los fondos obtenidos al fortalecimiento de sus exitosos programas de capacitación cultural, al apoyo de jóvenes estudiantes de las Bellas Artes y a la colaboración permanente en el remozamiento y modernización de las diferentes áreas del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Los recursos estarán destinados especialmente a la adquisición de patas laterales y bambalinas para el escenario de la Sala Carlos Piantini, necesarias para continuar elevando la calidad técnica de las producciones presentadas en este espacio, detalla una nota de prensa.

Las boletas están disponibles en Fundación Sinfonía, Uepa Tickets, puntos de venta CCN y en la boletería del Teatro Nacional.

Asimismo, se ha dispuesto la modalidad Círculo, con un aporte de RD$20,000 por pareja, que incluye dos boletas premium de platea y la mención en el programa de mano de esta gran celebración. Para las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito VISA aplica un 10% de descuento en entradas y en la modalidad Círculo; esta promoción está disponible exclusivamente en la boletería de la Fundación Sinfonía.